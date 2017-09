Rifa su camioneta para pagar el tratamiento de su mujer y el ganador se la devuelve Tras la llamada del propietario, el afortunado acudió a casa del leñador para darle las gracias y para comunicarle que no se la llevaría IDEAL.ES Sábado, 9 septiembre 2017, 13:31

La mujer del argentino José Luis Arregui, cuyos únicos ingresos provienen de la leña que vende con su camioneta, fue diagnosticada de cáncer de estómago. Un duro golpe para la familia, que no podía pagar la operación. La desesperación llevó a Arregui a poner en venta la camioneta con la que se ganaba la vida, pero nadie se interesó por ella y su intento no sirvió para nada.

Desesperado ante la idea de no poder pagar los 4.100 dólares de la operación para salvarle la vida a su esposa, buscó la forma de ganar algo de dinero. Fue entonces cuando se le ocurrió rifar la camioneta: si nadie quería comprarla, quizá si querrían hacerlo por el precio de un boleto de rifa.

Arregui vendió 300 de los 1.000 números que imprimió. Finalmente, el día del sorteo se dirigió a Carlos, el ganador, para comunicarle su suerte. Sin embargo, el afortunado decidió no aceptar la camioneta. Tras la llamada de Arregui, Carlos acudió a casa del leñador para darle las gracias y para comunicarle que no se la llevaría. “Te la dejo porque tú la necesitas para trabajar, para mantener a tu familia, para lo que necesites. Yo la camioneta no la necesito”, le dijo dejándole atónito e infinitamente agradecido.

Gracias a Carlos y a otras muchas personas, Arregui pudo pagar la operación, de la que su mujer se recupera felizmente y agradecida.