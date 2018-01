«Los Reyes son magos, pero no tontos: los suspensos no hay que premiarlos» BLOG Una reflexión del juez de menores a propósito de las fiestas que celebramos EMILIO CALATAYUD Viernes, 5 enero 2018, 00:11

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hace un tiempo comentamos que un suspenso (o dos o tres) no son una tragedia, sino que forman parte de nuestra formación. Pero también advertimos de que eso no quiere decir que haya que premiarlos. Una vez, y creo que ya lo he contado, un chaval dijo: “Mis padres son tontos, no he aprobado nada y me han regalado un móvil de última generación”.

