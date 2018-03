La revolución de los patios en los 'coles' frente al sexismo

«No es la Champions. No son Cristiano Ronaldo. Es un juego» (Melisa Tuya, bloguera)

Sin la intervención de los adultos, el recreo es la guerra. En el fútbol informal imperan reglas no escritas, como que el dueño del balón manda y al gordito se le pone de portero, pero la norma suprema es la ley del más fuerte. Las niñas no son las únicas que tienen el partido perdido antes de empezarlo. Los críos de cursos inferiores, los chicos a los que no les gusta o no se les da bien el deporte hegemónico y los alumnos con discapacidad también son excluidos.

«Mi hijo es deportista, pero el autismo es una discapacidad social y no lleva bien los deportes de equipo, la coordinación necesaria para pasarse el balón, la comunicación rápida entre jugadores… Pero eso no significa que no quiera jugar», lamenta la escritora y bloguera Melisa Tuya. Hace poco publicaba en su blog Madre Reciente el mensaje de otra mamá a la que se le parte el corazón cada vez que su hijo autista de 9 años llega del cole llorando porque, en sus esfuerzos por integrarse, quiere jugar al fútbol pero no le dejan. Por malo.

A la hija de Melisa, que no tiene autismo y es muy atlética, le ha pasado algo parecido. «Cuando hace un par de años decidió probar el fútbol, ni siquiera le dieron la oportunidad de demostrar que jugaba mal; la ponían de árbitro o de portera. Eso desmoraliza», explica la boguera.

Para los niños, encajar es importante. «Los padres y los colegios tienen la importante labor de transmitir a los niños que, cuando se está jugando, se está jugando, no compitiendo en la final de la Champions ni siendo Cristiano Ronaldo, y que todo el que quiera jugar es bienvenido, se le dé bien o mal. La cosa es divertirse».

«Siempre me han dolido esos niños a los que no les gustaba el fútbol. Los demás los trataban de raros, de tarados –lamenta el profesor Víctor Mazón–. La competitividad es parte del ser humano, pero hay que educarla. Y el juego es una herramienta».