Revelan la fecha de caducidad de los tuppers: ¿cuándo sabemos que hay que tirarlos?

Desde que los inventaron, los tuppers se han convertido en un aliado a la hora de comer en el trabajo o de conservar los alimentos en la nevera o el congelador. No obstante, el hecho de que el plástico genere dudas en el consumidor, sobre su idoneidad como material para guardar alimentos, ha provocado cierta desconfianza en estos recipientes.

La mayoría de los tuppers están fabricados con polipropileno, un material muy estable y resistente al calor. Además, en condiciones normales de uso, no suponen riesgo alguno para la salud. No obstante, es necesario que esas «condiciones» sean las adecuadas. No todos los tuppers, por ejemplo, son aptos para su uso en el microondas.

Si se utilizan según las instrucciones de cada fabricante, según explican los expertos, no debemos preocuparnos. No obstante, por mucho que los cuidemos, estos recipientes no duran para siempre.

Determinados tipos de alimentos acaban manchando el plástico de forma permanente, por no hablar de los olores difíciles de eliminar. Aunque estos aspectos no afectan a la calidad del recipiente, lo cierto es que usarlo demasiados en el microondas puede acabar dañando el material. Los estropajos, detergentes abrasivos o el uso del lavavajillas son otros factores que pueden influir en el deterioro de los tuppers.

Si el recipiente no cierra bien o tiene un olor fuerte a ajo rancio, es hora de tirarlo a la basura.