Cómo rellenar un Parte Amistoso de Accidente: lo que debes y no debes hacer

IDEAL.ES Sábado, 17 marzo 2018, 01:51

Cuando se produce un accidente entre dos vehículos, debemos realizar una Declaración Amistosa de Accidente (DAA) para determinar las circunstancias del siniestro, de forma que los seguros puedan ponerse de acuerdo a la hora de gestionar las coberturas. No obstante, la mayoría de las personas no sabe cómo debe rellenar el formulario en caso de sufrir una colisión.

En primer lugar, si el otro conductor no quiere firmar porque no está de acuerdo con lo expuesto, debes llamar a la Policía para que determine quién tiene la responsabilidad de lo sucedido. Además, debes rellenar todos los datos y de la forma más clara posible. Se recomienda hacerlo en mayúsculas para que se entienda mejor.

Tendrás un plazo de 7 días para presentarlo a la compañía de seguros

Estos son los tres sencillos pasos que debes seguir para rellenar el Parte Amistoso de Accidente:

1. Rellenar el Bloque 1 (datos básicos del accidente). En esta parte del formulario debemos reflejar la fecha, hora y lugar del siniestro, así como los daños materiales y personales, los vehículos implicados y los daños en el mobiliario urbano. También debemos indicar si ha habido testigos.

2. Rellenar el Bloque 2 (conductor A y conductor B). En este bloque encontraremos dos partes diferenciadas, una azul para el conductor A y otra amarilla para el B. Aquí detallaremos los datos del coche, el nombre del asegurado, la compañía de seguros, el conductor y el punto inicial del accidente (indicándolo en el dibujo con una flecha). En esta parte también añadiremos los daños sufridos por los vehículos.

3. Rellenar el Bloque 3: el croquis. En este tercer bloque dibujaremos con todo tipo de detalles cómo se ha producido el accidente.

Para realizar estos tres pasos, debemos mantener la calma e intentar no discutir con el conductor del otro vehículo. Además, se recomienda realizar fotos de los vehículos para que quede constancia de los daños, siempre que sea posible tomarlas con seguridad. Por último, si no estamos de acuerdo con lo reflejado en el parte, se recomienda no firmarlo.

Después de rellenar el parte, tendrás un plazo de 7 días para presentarlo a la compañía de seguros.