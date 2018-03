Busca a alguien por Facebook para regalar el anillo de compromiso porque su novia le dejó El hombre quiere regalar el anillo, valorado en más de 1300 euros, a una pareja que esté realmente enamorada IDEAL Lunes, 12 marzo 2018, 13:18

Un hombre decidió regalar por Facebook su anillo de compromiso después de que su novia le dejara. Busca a una pareja que realmente esté enamorada para darles el anillo valorado en más 1300 euros.

Steven Crocker es un ciudaddano de Virginia al que su novia le dejó antes de casarse, cuando ya estaba prometidos. Su madre decidió guardar el anillo de compromiso hasta que su hijo superase la ruptura, y ahora él ya está listo para dejar esa etapa de su vida atrás.

El hombre ha pensado que la mejor manera de dejar atrás esa dura experiencia es sacar algo bonito, por lo que ha decidido buscar a una pareja de enamorados a los que regalar el anillo, según ha explicado 'People'.

Para encontrara los destinatarios perfectos Crocker hizo la siguiente publicación en Facebook: "No quiero regalárselo a cualquiera. Quiero dárselo a un chico o chica que esté tan enamorado de su pareja que quiera dar el siguiente paso pero que no pueda permitirse comprar un anillo. No creo que nadie en mi lista de amigos esté en esa categoría, por ello, compartir esta publicación es muy necesario. Lo enviaré a cualquier parte de los Estados Unidos".

En muy pocos días Steven ha recibido miles de peticiones de personas que están interesados en el anillo, que tiene un valor de 1380 euros. Además, su iniciativa ha llamado la atención de gente que está en su misma situación y que han confirmado que harán lo mismo con sus anillos.