Las redes alucinan con este abuelo, un crack a la guitarra
Martes, 26 diciembre 2017

Este vídeo está arrasando en Youtube. Se grabó en the Cow & Telesope, en la localidad inglesa de Southend-on-Sea, Essex. Muestra a un abuelo haciendo gala de su enorme talento con la guitarra eléctrica.

Las redes sociales alauden la genial versión que se marca del tema Runnin’ Down a Dream de Tom Petty And The Heartbreakers.