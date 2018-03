Reclamaciones y quejas oficiales de la Junta de Andalucía: ¿cómo y dónde podemos hacerlo? A partir de la presentación de la queja, la compañía debe dar respuesta en un plazo de 10 días hábiles IDEAL.ES Viernes, 2 marzo 2018, 02:00

Todas aquellas personas que deseen realizar una queja o reclamación oficial a cualquier empresa que preste servicios en Andalucía, pueden hacerlo a través del libro oficial de hojas de quejas y reclamaciones de la Junta, que este organismo pone a disposición de los titulares de las compañías.

Estas hojas de reclamaciones constan de 3 ejemplares autocopiativos que deben ser cumplimentados en todos los campos. A partir de la presentación de la queja, la compañía debe dar respuesta en un plazo de 10 días hábiles. En el caso de no hacerlo o de que la respuesta no sea satisfactoria, se podrá remitir a la Administración de Consumo.

Por otro lado, si la empresa a la que se le desea poner la queja está adherida al Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones (HOJ@), se podrá realizar de forma telemática.

No obstante, si la compañía no está adherida a este sistema, se podrá realizar la queja de manera presencial. En caso de no recibir respuesta o de que ésta no sea satisfactoria, se podrá remitir a la Administración de forma telemática, escaneando toda la documentación.

Para poder acceder al Sistema HOJ@, tanto si eres consumidor o empresa que desea adherirse, es necesario contar con un certificado digital instalado en el navegador y darse de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía. (NOTIFIC@).