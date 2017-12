La razón por la que debes dejar la puerta abierta al dormir Este simple gesto deja que corra el aire y no se concentre el CO2 en el dormitorio IDEAL.ES Jueves, 21 diciembre 2017, 10:40

El insomnio es uno de los trastornos más comunes que existen y afectan gravemente a la vida diaria de quien lo padece, puesto que el descanso nocturno no llega a ser del todo completo. Para evitarlo, existen multitud de remedios, pero no funcionan por igual a todas las personas, por lo que hay quien no consigue conciliar el sueño de ninguna de las maneras.

Pues bien, existe un truco muy sencillo que permite superar el insomnio de una forma muy eficaz: dejar la puerta o la ventana abierta. Al parecer, este simple gesto deja que corra el aire y no se concentre el CO2 en el dormitorio.

Según un estudio publicado en la revista Indoor Air, las personas que duermen con la puerta abierta concilian mejor el sueño y consiguen un descanso profundo y reparador. Además, el mismo estudio determina que las personas que practican deporte durante el día duermen mucho mejor y se despiertan en menos ocasiones.