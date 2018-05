El rastro del médico MIR desaparecido: su teléfono da señal y hubo conexión en WhatsApp Prosigue la investigación para saber dónde se encuentra Pablo Escribano Taioli, de 29 años, desaparecido el pasado martes CHRISTIAN LLANO Viernes, 4 mayo 2018, 10:27

Desde que se perdiera su rastro el pasado martes, las investigaciones se centran en saber del paradero del médico Pablo Escribano Taioli, de 29 años. Ha trascendido que su teléfono «da señal todavía», y que se conectó por última vez a WhatsApp horas después de que se le viera por última vez a las 21.30 horas del día 1 de mayo. En concreto, la última conexión apunta a las 5.44 horas de la madrugada del martes al miércoles 2 de mayo.

Escribano regresaba a Madrid con su compañera Blanca, tras unos días de vacaciones en Canarias. En el viaje de vuelta comentó a su amiga que tenía la firma intención de echar currículos por todos los hospitales de Madrid, ahora que concluía su etapa como residente en el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. A Barajas llegaron a las 21 horas, tomaron un taxi que dejó, primero a ella y luego a Pablo, en la avenida América de la capital de España.

Según las investigaciones que dirige la Guardia Civil, llegó a subir a la vivienda, dejó la maleta y se marchó. Desde entonces nadie sabe de su paradero. Su madre confirmó que el teléfono da señal «hasta que salta el buzón de voz», según recoge 'El Confidencial'. Ahora solicita que se pueda localizar el terminal a través de la geolocalización. Se ha pedido la coordinación del juez de Majadahonda para determinar su ubicación.

Tampoco su vehículo, un Peugeot 2008 blanco, se encontraba en el garaje por lo que todo apunta a que lo tomó. En sus cuentas bancarias no existe registro alguno de extracción de dinero. «Creemos que esa noche quedó con alguien que no era de su entorno, porque sus amigos no saben nada», relata su madre.

Recordamos que existen tres teléfonos a los que llamar para dar información y ayudar a saber dónde se encuentra este médico MIR desaparecido.