Se rapa el pelo imitando las cicatrices de su hermana enferma de cáncer La historia de los dos hermanos se ha hecho viral en redes IDEAL Lunes, 9 abril 2018, 09:50

Ethan MacMullen decidió cortarse el pelo igual que se lo cortaron a su hermana Alana tras la operación en la que le extirparon un tumor cerebral, para mostrarle que no estaba sola.

Alana Mcmullen tenía solo 17 años cuando a principio de año comenzó a sentirse mal y vomitar. Aunque fue al médico en repetidas ocasiones, no supieron darle una respuesta a su estado.

Un tiempo después se dio cuenta de que había perdido la audición en el oído izquierdo, detalle que finalmente ayudó a los médicos a descubrir que padecía un tumor cerebral.

“Fui al médico tres o cuatro veces y nunca averiguaron qué es lo que estaba mal conmigo. Me hicieron un montón de pruebas pero nunca vieron nada raro. Cuando me dijeron que tenía un tumor, me quedé en shock. Nunca pensé que fuera eso. Tan solo pensé que había perdido el sentido auditivo”, explicó la joven a 'People'.

Aunque la noticia era terrible, la joven se lo tomó de la mejor manera posible y fue la que dio fuerzas a su hermano de 19 años, Ethan, para asimilar el shock, como explica él mismo: “Mi madre vino a hablar conmigo. Sé que si mi madre viene, tiene que ser algo malo. Cuando vi a mi hermana, ella estaba sonriendo como si nada hubiera pasado y eso me inspiró de alguna manera a ser fuerte”.

Una vez conocido el diagnóstico el siguiente paso fue una cirugía de nueve horas que tuvo lugar el pasado 14 de marzo, La operación fue un éxito, pero dejó una cicatriz a la joven en la parte posterior de la cabeza.

Entonces, su hermano mayor decidió que debía demostrarle que no estaba sola, así que acudió al peluquero con una imagen de la cicatriz de Alana, para que la recreara en su peinado.

“Quería que ella viera que no está sola en esto, que tiene a mucha gente apoyándola. Ella pensó que fue muy bonito lo que hice, aunque tampoco reaccionó mucho porque todavía está bajo los efectos de mucha medicación”, cuenta Ethan.

Alana no esperaba que la promesa de su hermano fuera real, pero finalmente él cumplió. Ambos han compartido en redes su historia y se ha convertido en un auténtico viral.