Así puedes conseguir el cheque-guardería para padres en tu empresa: requisitos y cómo solicitarlo Se trata de los beneficios fiscales que más reducción tributaria permiten a los trabajadores AIDA ORTIZ Jueves, 26 abril 2018, 02:02

Los cheques de guarderías que algunas empresas ofrecen a sus empleados son los beneficios fiscales que más reducción tributaria permiten. No obstante, no está incluida en ninguna estadística que permita conocer el número de personas que se benefician de esta ayuda, y tampoco figura en el presupuesto de beneficios fiscales.

Se trata de un cheque a través del cual las empresas pagan las guarderías de los trabajadores y que se descuenta del salario bruto, por lo que se reduce la base imponible del IRPF. Por ejemplo, un trabajador que cobre 25.000 euros brutos y que utilice este cheque por importe de 250 euros, se ahorrará al año 732 euros.

Otra ventaja de esta ayuda es que no existe un importe máximo, por lo que la exención se aplicará a la totalidad de la cuota de la guardería, sin importar el precio. No obstante, la suma de todas estas retribuciones no puede superar el 30% del salario bruto.

Se trata de una ayuda muy interesante, de la que, hasta ahora, sólo se podían beneficiar aquellos trabajadores cuyas empresas ofrecen los cheques de guardería. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluyen un nuevo beneficio tributario destinado a padres con hijos menores de tres años que acudan a la guardería. Concretamente, se contempla que la deducción por maternidad de 1.200 euros se amplíe en 1.000 euros más en los casos en los que la madre incurra en gastos de guardería.

Aquellos padres que actualmente reciben la ayuda a través de sus empresas, deberán calcular si les resulta más rentable esta nueva deducción o la exención fiscal de la que disponen hasta el momento.