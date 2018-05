¿Pueden multarte por aparcar tu coche delante de tu propio vado? La norma que sorprende a los conductores Se trata de una licencia extendida por el ayuntamiento que otorga el derecho de entrada y salida, pero ¿implica derecho a propiedad? AIDA ORTIZ Martes, 22 mayo 2018, 01:17

Tener una licencia de vado en el trozo de acera que da acceso a una propiedad nos otorga el derecho a que ningún vehículo aparque en él, según el Reglamento General de Circulación, pero ¿y si aparcamos en nuestro propio vado? ¿Pueden multarnos? A continuación, resolvemos algunas dudas sobre el estacionamiento en vado.

¿Qué es un vado?

Se trata de una licencia extendida por el ayuntamiento que otorga el derecho de entrada y salida las 24 horas del día o durante una franja horaria para labores de carga y descarga. Esto no implica un derecho de propiedad del trozo al que afecta el vado, sino el derecho a acceder a la propiedad a través de él sin que nada lo obstaculice.

¿Qué ocurre si alguien aparca en un vado?

El Reglamento establece que no está prohibido aparcar, sino obstaculizar el acceso. Por tanto, si se da el caso de que no podemos acceder, esperaremos un tiempo prudencial a que llegue el propietario del vehículo. Si no localizas al conductor, podrás llamar a la grúa para que retiren el vehículo. En el caso de que localices al conductor y éste se niegue a retirar el vehículo, estarás en tu derecho de llamar a la policía municipal.

¿Qué ocurre si yo mismo aparco en mi propio vado?

A pesar de lo que pueda entender la mayoría de las personas, lo cierto es que no se puede aparcar en un vado propio, puesto que no se reconoce ningún derecho de propiedad. Por lo tanto, tu vehículo también deberá cumplir con la obligación de no obstaculizar la circulación normal de la vía.

¿Qué ocurre si se caduca mi licencia y no la renuevo?

Aunque cuentes con la placa, en el momento en el que la licencia caduque perderás todos los derechos que ésta te otorgaba. Si aun habiendo caducado, dejas la placa para evitar que otros aparquen, el ayuntamiento podría sancionarte y retirar la placa de inmediato.

¿Y si pongo una placa de vado falsa?

Poner una placa falsa puede implicar una sanción que oscila entre los 501 euros y los 900.