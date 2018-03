"El PP propone elevar a los 18 la edad para casarse, pero los novios podrán tener sexo desde los 16" BLOG "Me parece a mí que hay cosas más urgentes que esta en España. No volvamos locos a los menores poniendo y quitando límites" EMILIO CALATAYUD Martes, 20 marzo 2018, 09:30

Buenas, soy Emilio Calatayud. Leo que PP va a llevar un proyecto al Congreso para elevar a los 18 años la edad mínima para casarse en España, que ahora mismo está en los 16.

Y los 16 es también la edad mínima para consentir relaciones sexuales. Es decir, que si sale adelante la iniciativa, los novios podrán mantener relaciones sexuales durante dos años… Y luego podrán casarse o no, pero que les quiten lo ‘bailao’. Bromas aparte, me parece a mí que hay cosas más urgentes que esta en España. No volvamos locos a los menores poniendo y quitando límites.

Puede leer el artículo completo en el blog del juez Calatayud.