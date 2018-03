Todas las procesiones de Zamora: Semana Santa 2018 horarios e itinerarios Habrá 17 procesiones y destaca la Hermandad de las Capas Pardas que procesiona haciendo ruido con una carraca para imponer silencio IDEAL Viernes, 23 marzo 2018, 12:17

La Semana Santa 2018 de Zamora comenzará el Jueves de Pasión y terminará el Domingo de Resurrección. Éstos son sus horarios e itinerarios:

Jueves de Pasión, 22 de marzo de 2018

A las 20:00 celebración de la Palabra en la Iglesia Parroquial de San Frontis

A las 20:30 comenzará el traslado procesional por: Formeselle, Avda. del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, Avda. de Vigo, Cuesta del Pizarro, San Pedro, Plaza Fray Diego de Deza, Palza Arias Gonzalo, Obispo Manso, Plaza de Pío XII y Catedral donde finalizará con la proclamación del Evangelio

Viernes de Dolores, 23 de marzo de 2018

Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo

La imagen titular de la Hermandad es el Santísimo Cristo del Espíritu Santo

Hora de salida: a las 22:30 horas.

Itinerario: comenzará en la Iglesia del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, continuando por la Calle Espíritu Santo, Avda. de la Frontera, Calle Almaraz, Calle de La Vega, Sillón de la Reina, Cuesta del Mercadillo, Rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento, Rua del Silencio, Plaza de Arias Gonzalo, Travesía del Troncoso, Calle del Troncoso, Plaza de Antonio del Águila, Plaza de la Catedral y atrio de la misma, desde el que se accederá al interior de la Santa Iglesia Catedral por su puerta Principal (Puerta Santa), con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, saliendo de nuevo al atrio, donde se realizará la estación penitencial con la proclamación de la Pasión de Nuestro Señor y el canto del "Christus Factus Est" por el coro de la hermandad.

Continúa la Procesión por la Plaza de la Catedral, Rua de los Notarios, Cuesta del Mercadillo, Sillón de la Reina, Calle de la Vega, Calle Almaraz, Avda. de la Frontera, Ctra. de Almaraz y Plaza del Espíritu Santo, para retornar al templo de salida.

Sábado de Pasión, 24 de marzo de 2018

Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús, Luz y Vida

Procesión de Jesús de Luz y Vida

Hora de salida: 20:00 horas, tras el acto de oración en el Atrio de la Catedral.

Itinerario: Plaza de la Catedral, Puerta del Obispo, Peñas de Santa María bajando hacia la Avenida de Vigo, Puente de Piedra, Plaza de Belén, Cabañales, Sepulcro y Cementerio, donde se celebrará el Acto "Ofrenda-Oración", actuando el Cuarteto Musical "Jesús, Luz y Vida", y el Coro de la Hermandad.

Sigue por Sepulcro, Cabañales, Plaza de Belén, Puente de Piedra, Avda de Vigo, Cuesta del Pizarro, San Ildefonso, Arcipreste, Plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios y Plaza de la Catedral para retornar al templo de salida.

Domingo de Ramos, 25 de marzo de 2018

Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén

Hora de salida: a las 17:30 horas

Itinerario: saldrá de la Plz. de Santa María la Nueva tras la bendición popular de las palmas por el capellán Florentino Pérez para proseguir por: Barandales, Plaza Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor (sin dar vuelta), Renova, Plaza Sagasta, San Torcuato, Avda Alfonso IX, Santa Clara, Plaza de Sagasta, Renova, Plaza Mayor (atravesándola), Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, Plaza Santa María la Nueva para finalizar en el Museo de Semana Santa.

Lunes Santo, 26 de marzo de 2018

Hermandad de Jesús en su Tercera Caída

Procesión de La Despedida, Jesús en su Tercera Caída y Virgen de la Amargura

Hora de salida: a las 20:30 horas

Itinerario: sale de la Iglesia Parroquial de San Lázaro por: Av. de la Puebla, Feria, Riego, San Torcuato, Benavente, Santa Clara, Sagasta, Renova, Plaza Mayor, donde se realizará el acto por los fallecidos de la Hermandad para continuar por, Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, Plaza Santa Maria la Nueva para finalizar en el Museo de Semana Santa.

Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte

Procesión del Cristo de la Buena Muerte

Hora de salida: a las 00:00 horas.

Itinerario:se inicia el desfile procesional en la Iglesia San Vicente Mártir, para continuar por la plaza del Fresco, calle de Mariano Benlliure, Plaza Mayor, Balborraz, Zapatería, Plaza Santa Lucía, donde el Coro de la Hermandad, entonará el JERUSALEM, JERUSALEM, en honor del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, para seguir par Cuesta de San Cipriano, Chimeneas, Doncellas, Moreno, Damas, Hospital, Plaza Santa María la Nueva, Motín de la Trucha, Ronda de Santa María la Nueva, Arco de Doña Urraca, Plaza de la Leña, Ramón Álvarez, Plaza Mayor por delante de los soportales del Excmo. Ayuntamiento, Mariano Benlliure, Plaza del Fresco, para retornar al Templo de salida.

Martes Santo, 27 de marzo de 2018

Cofradía de Jesús del Vía Crucis

Imágenes de "El Nazareno de San Frontis” y “Virgen de la Esperanza”

Hora de salida: a las 20:15 horas.

Itinerario: sale de la Catedral hacia la plaza de la Catedral, Rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento, Rúa de los Francos, Plaza Viriato, Ramos Carrión, Alfonso XII, Plaza Santa Lucia, Puente, Puente de Piedra, Plaza de Belén, donde el Nazareno despide a la Virgen de la Esperanza, la cual se dirige al convento de las M.M. Dominicas Dueñas.

El Nazareno continúa su recorrido por la Avenida de su mismo nombre a lo largo de la cual se reza el Vía Crucis, calle Fermoselle hasta la Plaza de San Frontis, para terminar en su Templo Sede.

Hermandad Penitencial de las Siete Palabras

Procesión del "Cristo de la Agonía o Expiación"

Hora de salida: a las 00:00 horas

Itinerario: sale de la Catedral para situarse los hermanos en el atrio y la plaza de la Catedral donde el Excmo. Rvdmo. Sr Obispo efectuará el Rezo de las Siete Palabras.

Una vez finalizado el rezo, la procesión continuará por la rúa de los Notarios, rúa de los Francos, Plaza de Claudio Moyano, Eduardo Barrón, Plaza de San Cirpriano, Plaza de Santa Ana Lucía, Zapatería, Cladereros, Plaza de San Leonardo, Calle Horta para finalizar en la Iglesia de Santa María de la Horta.

Miércoles Santo, 28 de marzo de 2018

Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias (El Silencio)

Procesión del Cristo de las Injurias

Hora de salida: a las 20:30 horas.

Itinerario: comienza en la Rúa de los Notarios, Rúa de los Francos, Plaza de Viriato, Calle de Ramos Carrión, Plaza Mayor (sin vuelta), Calle Renova, Plaza Sagasta, Calle de Santa Clara, Avenida de Alfonso IX, Calle de San Torcuato, Plaza Sagasta, Calle Renova, Plaza Mayor (centro), Calle de Juan Nicasio Gallego, Calle de la Reina, Calle Corral Pintado y Plaza Santa María la Nueva donde finalizará la procesión recogiéndose en el Museo de Semana Santa.

Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo del Amparo

Procesión del Cristo del Amparo

Hora de salida: a las 00:00 horas.

Itinerario: saldrá desde la Iglesia de San Claudio de Olivares por Pza. de San Claudio, calle Cabildo, Avda. de Vigo, Cuesta de Pizarro, calle San Pedro, Plaza de Fray Diego de Deza (donde se rezará el Vía Crucis al paso de la procesión), Rua de los Notarios, Plaza de los Ciento, Rua del Silencio, Plaza Arias Gonzalo, Calle Obispo Manso, Plaza Antonio del Águila, Puerta y Cuesta del Obispo, c/Trascastillo, c/ Rodrigo Arias, Plaza de San Claudio (Donde se entonará el Miserere Alistano) para retornar al templo de partida.

Jueves Santo, 29 de marzo de 2018

Cofradía Vírgen de la Esperanza

Procesión de la Vírgen de la Esperanza

Hora de salida: a las 10:30 horas.

Itinerario: parte de la Iglesia Conventual de las Dominicas, Dueñas de Cabañales para continuar por Cabañales, Puente de Piedra, avenida del Mengue, calle la Plata, Balborraz, Plaza Mayor, Ramos Carrión, plaza Viriato, Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios y plaza de la Catedral, donde en el interior del atrio se entonará la Salve en honor a la Virgen de la Esperanza, para finalizar la procesión.

Cofradía de la Santa Vera Cruz, Disciplina y Penitencia

Hora de salida: a las 16:45 horas.

Itinerario: Sale a las 16.45 horas del Museo de Semana Santa por: Plaza Santa María la Nueva, Corral Pintado, Reina, Plaza de San Miguel, Plaza Mayor (de paso),San Andrés, Plaza del Mercado, Plaza de la Cárcel, Plaza de l Constitución, Santa Clara, Sagasta, Renova, Plaza Mayor (de paso), Ramos Carrión, Plaza de Viriato, Rúa de los Francos, Plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios, Plaza de la Catedral, y entrada en la S.I. Catedral. Tras realizar una estación de veinte minutos el desfile regresa por Plaza Catedral, Rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento, Rúa de los Francos, Plaza de Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor (por el centro), Plaza Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado y Plaza de Santa María La Nueva para retornar al Museo de Semana Santa.

Penitente Hermandad de Jesús Yacente

Procesión del Cristo Yacente

Hora de salida: a las 23:00 horas.

Itinerario: Solemne procesión que se celebrará a las 11.00 horas de la noche, partiendo de la iglesia de Santa María la Nueva, Plaza Santa María la Nueva, Hospital, Las Damas, Plaza de Hilario Tundidor, Plaza de Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor, Balborraz, San Leonardo, Plaza de San Leonardo, San Juan de las Monjas, Puerta Nueva, Corredera, Plaza de Santo Tomé, Tenerías, Plaza de Zumacal, Paternóster, Plaza de la Horta, Alfamareros, La Plata, Zapatería, Plaza de Santa Lucía, Cuesta de San Cipriano, Chimeneas, Doncellas, Moreno, Las Damas, Plaza de Hilario Tundidor, Plaza de Viriato (CANTO DEL MISERERE), Plaza de Hilario Tundidor, Las Damas, Hospital, Plaza de Santa María la Nueva, entrada iglesia de Santa María la Nueva.

Viernes Santo, 30 de marzo de 2018

Cofradía de Jesús Nazareno

Sacan a la calle diversos grupos escultóricos

Hora de salida: 05:00 horas.

Itinerario: Sale a las Cinco de la madrugada de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva continuando por Plaza Mayor, C/ Renova, Plaza Sagasta, C/ Santa Clara, C/ Alfonso IX, Plaza Alemania, Avenida Victor Gallego, Avenida Tres Cruces (dando la vuelta), donde después del descanso estatutario de 35 minutos se reanuda la procesión desde el crucero con la tradicional reverencia por la Avenida Tres Cruces, C/ Amargura, Avenida Príncipe de Asturias, C/ Santa Clara, Plaza Sagasta, C/ Renova, Plaza Mayor (Dando la vuelta) C/ Ramos Carrión, Plaza Viriato, C/ Barandales, Plaza Santa María la Nueva para concluir en el Museo. La Santísima Virgen de la Soledad efectuará su entrada en el Templo de salida.

Real Cofradía del Santo Entierro

Sacan a la calle 12 pasos: “ La Magdalena”, “ La Conversión del Centurión”, “La Lanzada, “ El Descendimiento”, “ San Juan y Nuestra Señora”, “ El Descencido”, “ La Piedad”, “Conducción al Sepulcro” , “Retorno del Sepulcro”, “ El Santo Entierro (La Urna)”y “ Virgen de los Clavos".

Hora de salida: 16:30.

Itinerario:empieza en plaza de Santa María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle de la Reina, calle de Juan Nicasio Gallego, plaza Mayor (de paso por el lado del Ayuntamiento), calle de Mariano Benlliure, plaza del Fresco, San Vicente, calle del Riego, calle de Santiago, plaza de Santiago, calle de Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (de paso por el lado del Cuartel de la Policía Municipal), Ramos Carrión, plaza de Viriato (por el lado del parador), calle de la Rúa de los Francos, plaza de los Ciento, calle de la Rúa de los Notarios, plaza de la Catedral y entrada en el atrio de la Santa Iglesia Catedral.

Descanso de veinte minutos

Comienza el regreso por la Rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, calle de la Rúa de los Francos, plaza de Viriato (por el lado del parador), calle de Ramos Carrión, plaza Mayor (por el centro), despidiéndose el Cortejo Oficial en el Ayuntamiento, calle de la Reina, calle del Corral Pintado, plaza de Santa María la Nueva y entrada en el Museo de Semana Santa.

Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias

Procesión de “ Nuestra Madre de las Angustias”, “ “Cristo de la Cruz de Carne” y "la Virgen de las Espadas"

Hora de salida: a las 23:00 horas

Itinerario: Sale de la Iglesia de San Vicente Mártir, para continuar por calle Cuesta de San Vicente, calle del Riego, para atravesar la calle San Torcuato y continuar por calle Santiago (con la intervención del Coro Sacro Jerónimo Aguado en la fachada principal de la Iglesia de Santiago del Burgo), calle Santa Clara, plaza de Sagasta, Calle Renova, Plaza Mayor (fachada de la Policía Municipal),calle Ramos Carrión, Plaza de Viriato (fachada del Parador) Rúa de los Francos, calle Sor Dositea Andrés, calle las Damas, calle Hospital, Plaza Santa María la Nueva (por delante de la fachada de la iglesia de Santa María la Nueva), calle Corral Pintado, calle Reina, Plaza de San Juan para acceder a la Plaza Mayor (por el centro) donde se efectuará el canto del Stabat Mater por el Coro Sacro Jerónimo Aguado”, finalizando con el canto popular de la Salve en honor de Nuestra Madre de las Angustias y retornando las imágenes al templo de partida desde la Plaza Mayor por la calle Mariano Benlliure, plaza del Fresco y calle Cuesta de San Vicente.

Sábado Santo, 31 de marzo de 2018

Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación

Procesión de la La Vírgen de la Soledad

Hora de salida: a las 20:00 horas.

Itinerario: sale de la Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, para continuar por la C/ Renova, Plaza Sagasta, C/Santa Clara, Avenida de Alfonso IX, Plaza de Alemania, C/San Torcuato, Plaza Sagasta, C/Renova, entrando en la Plaza Mayor, donde se entonará la Salve a la Virgen, para regresar al templo de salida.

Domingo de Resurrección, 1 de abril de 2018

Cofradía de la Santísima Resurrección

Procesiones de “Cristo Resucitado” y “Virgen del Encuentro”

Hora de salida: del Cristo a las 09:00 horas y de la Vírgen a las 9:15 horas.

Itinerario:la Plaza de San Julián del Mercado, c/La Plata, c/Zapatería, Plza Santa Lucía, c/Vigo, Cuesta del Pizarro, Pl. Fray Diego de Deza, (descanso 20 minutos), Arco San Ildefonso, c/ Rúa de los Notarios, c/Rua de los Francos, Plaza de Viriato, c/Ramos Carrión y entrada en la Plaza Mayor. La Imagen de la Virgen del Encuentro sale mismo Templo para continuar por C/ San Juan del Mercado, Cuesta del Piñedo, Plaza Santa Eulalia, C/ Viriato, c/ Renova, c/ San Torcuato, c/ Santiago (descanso de 20 minutos) reinicio por c/Santa Clara, c/Renova y entrada en Plaza Mayor para efectuar el ENCUENTRO (en el centro de la plaza), regreso al Templo de salida las dos imágenes juntas. El Encuentro se efectuará en la Plaza Mayor a las 11,20 horas, seguidamente regreso, tras vuelta a la plaza Mayor por cuesta de c/Balborraz, c/la Plata, c/San Julián del Mercado, al Templo de salida.