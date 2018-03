Procesiones de Burgos: horarios e itinerarios en Semana Santa 2018 A pesar de tener solo ocho procesiones cubrirá toda la semana IDEAL Viernes, 23 marzo 2018, 12:36

La Semana Santa 2018 de Burgos durará desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Estos son los horarios e itinerarios:

Viernes de Dolores, 23 de marzo de 2018

Procesión del Silencio

Organiza: Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la Cruz a Cuestas.

Participan: miembros de las Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad. (Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebrará en la Iglesia de San Cosme y San Damián)

Lugar: centro de la ciudad.

Salida: A las 00:00 h , comenzará la procesión desde la Iglesia parroquial.

Acto inicial: Juramento del Silencio en la Iglesia de San Cosme y San Damián.

Itinerario: c/ Concepción, c/ San Cosme, plaza Vega, puente Santa María, plaza Rey San Fernando, c/ Nuño Rasura, c/ San Águeda, plaza Santa María, c/ Cadena y Eleta, plaza Rey San Fernando, puente Santa María, plaza Vega, c/ San Cosme y c/ Concepción.

Paso: Cristo de la Salud.

Sábado de Pasión, 24 de marzo de 2018

Procesión Penitencial

Organiza: Junta de Semana Santa de Burgos.

Coordina: Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperanza.

Participan: miembros de las Cofradías y Hermandades penitenciales de la ciudad. (Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebrará en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima).

Lugar: Barriada Juan XXIII.

Salida: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima 20:00h.

Itinerario: c/ Nuestra Señora de Fátima, c/ Lavaderos, c/ Doña Constanza, c/ Vitoria, Barriada Juan XXIII, finalizando el acto en el patio del colegio.

Pasos: cruces-faroles de las Siete Palabras, Cristo de San Esteban de los Olmos (Fortunato Julián, s. XX), María Santísima de la Consolación (taller “las artes decorativas” de Olot, ataviada a la usanza de las viudas castellanas de los siglos XVII-XVIII, destacando el uso de rostrillo de plata) y Crucificado (siglo XVI de la Escuela Castellana), portadas o llevadas en andas por cofrades.

Domingo de Ramos, 25 de marzo de 2018

Procesión de la Borriquilla

Organiza: Junta de Semana Santa de Burgos.

Participan: Representaciones Eclesiásticas y Civiles. Miembros de las Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad, acompañados de sus bandas de cornetas y tambores o agrupaciones musicales. Agrupación “Círculo Musical de Burgos”. Banda “Ciudad de Burgos”. (Si el mal tiempo lo impide, el acto tendrá lugar en la S. I. Catedral a partir de las 12 de la mañana).

Lugar: centro de la ciudad.

Salida: Plaza Mayor 12:00h.

Acto inicial: a las 11:15 horas, salida del paso desde su sede por c/ San Lorenzo, c/ San Carlos y c/ Almirante Bonifaz para unirse a las Cofradías participantes en la plaza Mayor, donde, a las 11:45 horas, se procederá a la bendición de las Palmas y Ramos por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D. Fidel Herráez Vegas.

Itinerario: c/ Carnicerías, Paseo del Espolón, Arco de Santa María, Plaza Rey San Fernando, c/ Cadena y Eleta y Plaza de Santa María.

Acto final: A las 13:15 horas, en el Altar Mayor de la Santa Iglesia Catedral, se celebrará la Santa Misa, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D. Fidel Herráez Vegas.

Paso: Jesús en la Borriquilla (talleres de arte sacro de olot, 1948), llevado a hombros por miembros de la banda de cornetas y tambores de la cofradía de la coronación de espinas y de Cristo Rey.

Interviene: Escolanía Pueri Cantores de la Santa Iglesia Catedral.

Procesión del Santísimo Cristo de Burgos

Organiza: Real Hermandad de la Sangre del Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores.

Participan: miembros de las Cofradías y Hermandades Penitenciales de la Ciudad. Banda de cornetas y tambores de “La Sangre del Cristo de Burgos” y agrupación musical de “Jesús con la Cruz a Cuestas”. (Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebrará en la Iglesia de San Gil Abad).

Lugar: centro de la ciudad

Salida: Iglesia parroquial de San Gil Abad a las 20:00h.

Itinerario: c/ San Gil, c/ Arco del Pilar, c/ Laín Calvo, c/ Cardenal Segura, plaza Mayor, c/ Almirante Bonifaz, c/ San Juan, c/ Avellanos y c/ San Gil.

Paso: Santísimo Cristo de Burgos, conocido también como “Cristo de las Santas Gotas” (réplica de la imagen de autor anónimo, siglo XIV, ubicada en la parroquia de San Gil Abad).

Lunes Santo, 26 de marzo de 2018

Vía Crucis penitencial con antorchas

Organiza: Junta de Semana Santa de Burgos.

Coordinan: Abad de la Semana Santa y parroquia de San Josemaría Escrivá.

Participan: miembros de las Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad, que leerán las meditaciones en cada estación. (Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebrará en la Santa Iglesia Catedral).

Lugar: laderas del parque del Castillo.

Salida: Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir a las 20:30h.

Itinerario: c/ San Esteban y carretera de subida al Castillo hasta el Mirador de la Ciudad.

Paso: Cruz rústica con Sudario, llevada en andas por cofrades.

Martes Santo, 27 de marzo de 2018

Rosario Penitencial Obrero

Organizan: Cofradía de la Santa Columna y Círculo Católico de Obreros.

Participan: Miembros de las Cofradías y Hermandades penitenciales de la Ciudad. (Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebrará en el salón de actos del Círculo Católico: c/ Concepción, 17).

Lugar: Barrio de Vega.

Salida: Círculo Católico de Obreros a las 20:15 h.

Itinerario: c/ Concepción, c/ Progreso, c/ Santa Clara, c/ Las Casillas, c/ Andrés Martínez Zatorre, c/ Santa Clara, c/ Miranda, c/ Madrid y c/ Concepción.

Pasos: Jesús Atado a la Columna y Santo Sudario.

Miércoles Santo, 28 de marzo de 2018

Misa crismal concelebrada

Organizan: Cabildo Metropolitano de Burgos y Arzobispado de Burgos.

Lugar: Santa Iglesia Catedral.

Salida: 11:00h.

Acto: Santa Misa concelebrada por los sacerdotes y religiosos de la Diócesis que renuevan sus promesas sacerdotales, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D. Fidel Herráez Vegas, en la cual son bendecidos los Santos Óleos.

Vía Crucis penitencial

Organiza: Cofradía de Jesús Crucificado y del Santísimo Sacramento.

Participan: miembros de las Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad. Agrupación musical de “Jesús Crucificado y Santísimo Sacramento”. (Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebrará en la Iglesia de San Lesmes Abad).

Lugar: centro de la ciudad.

Salida: Iglesia parroquial de San Lesmes Abad 20:30h.

Itinerario: Plaza San Juan, c/ San Lesmes, c/ Vitoria, plaza Mío Cid, c/ Santander, c/ San Juan, arco de San Juan, puente de San Juan y plaza San Juan.

Paso: Crucifixión del Señor.

Rosario penitencial

Organizan: Cofradía de la Coronación de Espinas y de Cristo Rey e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la Cruz a Cuestas.

Participan: miembros de las Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad. Banda de cornetas y tambores de la “Coronación de Espinas y Cristo Rey”, agrupación musical de “Jesús con la Cruz a cuestas” y laureado “Orfeón Burgalés”. (Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebrará en la Iglesia de San Lorenzo el Real) .

Lugar: centro de la ciudad.

Salida: Iglesia parroquial de San Lorenzo el Real.

Itinerario: c/ San Lorenzo, c/ Arco del Pilar, c/ Laín Calvo, c/ Virgen de la Paloma, c/ Diego Porcelos, c/ Sombrerería, Plaza Mayor y c/ San Lorenzo.

Paso: Nuestra Señora del Amor Hermoso, llevada en andas por miembros de las dos Cofradías organizadoras.

Jueves Santo, 29 de marzo de 2018

Misa vespertina de la cena del Señor

Organiza: Cabildo Metropolitano de Burgos.

Participan: Miembros del Excmo. Cabildo Catedralicio y Autoridades Civiles.

Hora: 17:00h .

Lugar: Santa Iglesia Catedral.

Acto: Santa Misa concelebrada, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D. Fidel Herráez Vegas. Al finalizar la misma se trasladará el Santísimo Sacramento hasta el Monumento instalado en la Escalera Dorada.

Interviene: Coral “Santa María la Mayor”.

Procesión del Encuentro

Organizan: Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la Cruz a Cuestas y Real Hermandad de la sangre del Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores.

Participan: Representaciones Eclesiásticas y Civiles. Miembros de las Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad. Agrupación musical de “Jesús con la Cruz a cuestas”, Banda de cornetas y tambores de “La Sangre del Cristo de Burgos”, Banda de cornetas y tambores de la “Coronación de Espinas y Cristo Rey” y la Banda de cornetas y tambores del “Santo Cristo de la Salud y Virgen de la Soledad” (Aranda de Duero).

Lugar: centro de la ciudad.

Salidas: 20:00 h, Iglesia parroquial de San Cosme y San Damián e Iglesia parroquial de San Gil Abad.

Itinerarios de llegada: ambas imágenes saldrán a hombros de sus cofrades. La imagen de Jesús con la Cruz a Cuestas desfilará por c/ Concepción, Plaza Luis Martín Santos, Puente de Besson, Paseo de la Audiencia y Arco de Santa María. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores efectuará su recorrido por c/ San Gil, c/ Avellanos, c/ Laín Calvo y c/ Virgen de la Paloma.

Acto central: A las 21:00 horas, tendrá lugar el encuentro de Jesús con la Cruz a Cuestas y de Nuestra Señora de los Dolores en la Plaza Rey San Fernando. Una vez realizado el mismo, tendrá lugar una breve Liturgia de la Palabra, dirigida por el Abad de la Semana Santa. A continuación, pronunciará la alocución Dª Victoria Casares Román, miembro de la Real Hermandad. Se concluirá el acto con la interpretación de una pieza musical a cargo de la agrupación musical de “Jesús con la Cruz a Cuestas”. Finalizado el acto se procederá a la despedida de Cristo a su Madre.

Itinerarios de regreso: La imagen de Jesús con la Cruz a Cuestas saldrá por arco de Santa María, Puente de Santa María, Plaza Vega, c/ San Cosme y c/ Concepción. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores saldrá por c/ Virgen de la Paloma, c/ Laín Calvo, c/ Avellanos y c/ San Gil.

Pasos: Jesús con la Cruz a Cuestas y Nuestra Señora de los Dolores.

Viernes Santo, 30 de marzo de 2018

Vía crucis penitencial

Organizan: Parroquia de San Esteban Protomártir y Cofradía de la Flagelación del Señor.

Participan: miembros de las Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad. (Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebrará en la Iglesia de San Nicolás de Bari).

Lugar: laderas del parque del Castillo.

Salida: 11:30h, Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir.

Itinerario: C/ San Esteban y carretera de subida al Castillo hasta el Mirador de la Ciudad.

Paso: Cruz de guía con Sudario, llevada en andas por cofrades.

Interviene: pronunciará las meditaciones de cada estación, D. Elías González Barriuso, párroco de San Nicolás y San esteban y de Santiago y Aanta Águeda.

Celebración de la Pasión del Señor

Organiza: Cabildo Metropolitano de Burgos.

Participan: miembros del Excmo. Cabildo Catedralicio y Autoridades Civiles.

Lugar: Santa Iglesia Catedral.

Hora:17:00h.

Acto: Santos Oficios de la Muerte del Señor, presididos por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D. Fidel Herráez Vegas.

Interviene: Coral “Santa María la Mayor”.

Procesión del Santo Entierro

Organiza: Junta de Semana Santa de Burgos.

Participan: Representaciones Eclesiásticas y Civiles. Miembros de las Cofradías y Hermandades penitenciales de la Ciudad, con sus respectivas Bandas de cornetas y tambores o Agrupaciones musicales. Agrupación “Círculo Musical de Burgos”. Banda “Ciudad de Burgos”.

Lugar: centro de la ciudad.

Hora:20:30h.

Concentración de los pasos: c/ Asunción de Nuestra Señora, c/ Eduardo Martínez del Campo y Paseo de La Audiencia. Salida: c/ Nuño Rasura., hacia la Plaza Rey San Fernando.

Itinerario: c/ Nuño Rasura, plaza Rey San Fernando, Arco de Santa María, Puente de Santa María, Plaza Vega, c/ Miranda, c/ San Pablo, Plaza Conde de Castro, Puente de San Pablo, Plaza Mío Cid, c/ Santander, c/ San Juan, Plaza Alonso Martínez, c/ Laín Calvo, c/ Virgen de la Paloma y Plaza Rey San Fernando.

Pasos: la Oración del Huerto (Ildefonso Serra, 1901), el Prendimiento (Pío Mollá Franch, 1927), la Flagelación del Señor (Luis Echevarría, 1902-1903), Jesús atado a la Columna (réplica de la imagen de Diego de Siloé, siglo XVI, ubicada en el Museo Catedralicio -cpa, 2004-), Santo Sudario (Fortunato Sotillo, 1969), la Coronación de Espinas (Francisco Borja, 1904), Nuestra Señora del Amor Hermoso (Salvador Páramo, mediados del siglo XIX), Jesús con la Cruz a Cuestas (Ildefonso Serra, 1901), Nuestra Señora de los Dolores (autor anónimo, mediados del siglo XVIII), la Crucifixión del Señor (Ildefonso Serra, 1904), Cristo Negro (autor anónimo), Cruces-Faroles de las Siete Palabras (Casa Quintana, 1902), Santísimo Cristo de Burgos (réplica de la imagen de la Santa Iglesia Catedral -talleres granda, 2014-), el Descendimiento del Señor (Juan González Moreno, 1954), Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperanza (Francisco Conesa, 2004), Nuestra Señora de la Piedad (Francisco Font, 1913), Santo Sepulcro (Casa Meneses, 1901) y Nuestra Señora de la Soledad (Ildefonso Serra, 1903-1905).

Acto final: A su llegada, los diferentes pasos esperarán la entrada del Santo Sepulcro y de Nuestra Señora de la Soledad, concluyendo el acto con el canto de un Réquiem y el toque de Oración.

Interviene: “Schola Cantorum” del Círculo Católico de Obreros.

Sábado Santo, 31 de marzo de 2018

Procesión de Nuestra Señora de la Soledad

Organiza: Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de Santiago.

Participan: Autoridades Civiles. Miembros de las Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad. Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro (Aranda de Duero). Banda de cornetas y tambores de “Nuestra Señora de la Soledad”. (Si el mal tiempo lo impide, el acto se celebrará en la Iglesia de Santa Águeda a las 20:30 h.).

Lugar: centro de la ciudad.

Salida: 20:00h, Iglesia parroquial de Santiago y Santa Águeda.

Acto central: en el arco de Santa María se realizará la liberación de un preso en virtud del indulto concedido por el Consejo de Ministros a propuesta de la Cofradía.

Itinerario: c/ Santa Águeda, c/ Barrantes (parada ante el Convento de las Madres Salesas), plaza Castilla, c/ Aparicio y Ruiz, c/ Eduardo Martínez del Campo, paseo de La Audiencia, arco de Santa María, plaza Rey San Fernando, c/ Nuño Rasura y c/ Santa Águeda.

Paso: Nuestra Señora de la Soledad, llevada en andas por cofrades.

Solemne Vigilia Pascual

Organiza: Cabildo Metropolitano de Burgos.

Participan: Miembros del Excmo. Cabildo Catedralicio y representantes de asociaciones católicas.

Lugar: Santa Iglesia Catedral.

Hora: 22:00 h.

Acto: Santa Misa concelebrada, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D. Fidel Herráez Vegas.

Domingo de Resurrección, 1 de abril de 2018

Procesión del Anuncio Pascual

Organiza: Junta de Semana Santa de Burgos.

Coordinan: Cofradía de Cristo Resucitado y Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Alegría.

Participan: Miembros de las Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad. Grupos folclóricos de la ciudad. (Si el mal tiempo lo impide, se celebrarán los actosen las Iglesias de San Nicolás de Bari y de la Sagrada Familia).

Lugar: centro de la Ciudad.

Salidas: 12:00 h, Iglesia parroquial de la Sagrada Familia e Iglesia de San Nicolás de Bari.

Pasos: Cristo Resucitado (Manuel López, 2005) y Virgen de la Alegría (autor anónimo, siglo XVIII).

Itinerarios de llegada: La imagen de Cristo Resucitado desfilará por c/ Federico Martínez Varea, plaza Francisco Sarmiento, c/ Alfonso X El Sabio, c/ Clunia, avenida Cid Campeador, c/ Concordia, c/ Laín Calvo y c/ Virgen de la Paloma. La imagen de la Virgen de la Alegría desfilará por c/ Fernán González, c/ Avellanos, plaza Alonso Martínez, c/ San Juan, c/ Moneda, plaza Santo Domingo de Guzmán, c/ Carnicerías, paseo del Espolón y arco de Santa María.

Acto central: Hacia las 13:15 horas, entrarán ambas imágenes en la plaza Rey San Fernando, anunciándose el júbilo pascual con el Aleluya de “Haendel” y la danza del Santo. A continuación, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D. Fidel Herráez Vegas, impartirá la bendición a la ciudad. Finalizado el acto se interpretarán diversas danzas castellanas en honor de Cristo y su Madre.

Itinerarios de regreso: las dos imágenes realizarán un recorrido conjunto por la c/ Virgen de la Paloma y c/ Laín Calvo, hasta llegar a la plaza Alonso Martínez, donde se despedirán. A continuación la imagen de Cristo Resucitado seguirá por c/ Concordia, avenida Cid Campeador, c/ Francisco Sarmiento y c/ Federico Martínez Varea. Y la imagen de la Virgen de la Alegría seguirá por c/ Avellanos y c/ Fernán González.