La primera píldora anticonceptiva para hombres revoluciona el sexo
Miércoles, 21 marzo 2018

Las relaciones sexuales están en constante evolución y la última novedad llega para el sexo masculino: la primera píldora anticonceptiva para hombres está al caer. En Chicago se ha presentado la que podría ser la primera píldora anticonceptiva para ellos que reduce los niveles de testosterona y hormonas necesarias para la producción de semen.

Parece que la ciencia está a un paso de que tomar la píldora anticonceptiva deje de ser un gesto estrictamente de mujeres en el sexo. La píldora para hombres se llama Dmau (diminutivo de dimetandrolona undecanoato) y los resultados iniciales son aplaudidos por los investigadores al estar cerca, por fin, de un método anticonceptivo para ellos diferente al clásico preservativo.

La investigación, llevada a cabo en la Universidad de Washington, se ha probado en 83 hombres y se ha comprobado que, tomada durante 28 días seguidos, reduce los niveles de testosterona y hormonas necesarias para la producción de semen.

La autora de la investigación, Stephanie Page, habla de "resultados sin precedentes" en el desarrollo de "un prototipo para la píldora anticonceptiva masculina", según recoge InfoBae. Este método anticonceptivo se tomaría por vía oral y sería seguro para evitar los embarazos no deseados en las relaciones sexuales.

Según la investigadora, muchos hombres prefieren "un producto que se pueda tomar por vía oral, una vez por día y con efectos reversibles, por encima de inyecciones o geles anticonceptivos, que también se están desarrollando".

Además, Stephanie Page añade que "muy pocos pacientes tuvieron los clásicos síntomas clínicos asociados a una carencia o un exceso de hormona". Todos los hombres que participaron en el estudio registraron un ligero aumento de peso y reducción de los niveles de colesterol "bueno" Hdl, pero "en ambos casos leves", insiste.

El preservativo, sexo seguro

El preservativo es una funda de látex –o sintético de poliuretano para los casos de alergia al látex– que sirve para cubrir el pene durante el coito y prevenir embarazos no deseados (con un 97% de éxito), así como evitar ITS (infecciones de transmisión sexual, 95% eficaz). Además, el uso de condones "no interfiere en la menor satisfacción de las relaciones sexuales", afirma la sexóloga Ana L. Talavera que explica en este vídeo cómo colocar un preservativo, ya que en un 25% de las ocasiones se usa mal: