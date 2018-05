La pregunta que debes hacer siempre antes de entrar en un piso o apartamento de alquiler

En los últimos años la llamada economía colaborativa ha experimentado un auge a nivel mundial que está haciendo que para muchas personas sea más sencillo acceder a servicios que antes parecían reservados para aquellos que tienen más poder adquisitivo. Por ejemplo, desde hace un tiempo es posible alquilar pisos, apartamentos, estudios o incluso casas en cualquier ciudad a través de Airbnb y a un precio muy recomendable. Pero no es oro todo lo que brilla.

Porque Airbnb permite que cualquier persona ponga en alquiler su vivienda para recibir inquilinos en periodos cortos pero no todos estos alquileres cumplen con lo que deberían. No se trata de su tiene Wifi, de mayor o menor comodidad o si merece cinco estrellas por la decoración, sino de una condición mucho más preocupante para el que alquila: su seguridad.

Pues hay una pregunta clave que no se suele hacer: ¿Tiene detector de humos?. Aunque pueda parecer una cuestión extravagante, no lo es. Si bien los hoteles tienen en su estándar la obligación de contar con detectores de humos para prevenir posibles incendios, las viviendas de Airbnb no siempre los tienen instalados. Un estudio certifica que menos de la mitad cuentan si quiera con un extintor y un botiquín y solo el 56% cuentan con detectores de monóxido de carbono.

De hecho, aunque no estén instalados, Airbnb ofrece a sus usuarios la posibilidad de instalar estos detectores de manera gratuita. De ese modo se evitan males mayores que permitirán alojamientos mucho más seguros y confortables para quienes hagan uso de ellos.