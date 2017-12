"Yo prefiero tener un perro a tener una mujer, porque el perro ladra que ladra, y la mujer ladrona es" 01:05 Indignación por el polémico canto de la Legión que compara a las mujeres con los perros |El Ejército ordena suprimir cánticos machistas tras su desfile en Cádiz EFE Viernes, 22 diciembre 2017, 08:25

El Ejército de Tierra ha ordenado hoy que se supriman del costumbrismo de sus unidades cánticos como los protagonizados por un grupo de militares de la Legión durante un desfile por Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con ofensas e insultos machistas contra las mujeres.

Sobre el incidente acaecido en Sanlúcar, motivado por los cánticos de un grupo de militares de la Legión que realizaban una marcha, el Ejército de Tierra afirma que, "aunque dichos cánticos son marcadamente tradicionales y antiguos, son carentes de oportunidad".

Por ello, ha ordenado que "se supriman del costumbrismo de las unidades y que no vuelvan a producirse situaciones que no muestran la realidad del profundo respeto que el Ejército tiene por la sociedad y especialmente por la mujer, que forma parte totalmente integrada, como no podía ser de otra manera, desde hace muchos años de nuestras Fuerzas Armadas".

También cantaban "yo prefiero tener un cabo a una mujer, porque el cabo te da la hostia, y la mujer la hostia es"; "yo prefiero tener un árbol a tener una mujer, porque el árbol tiene ramas y la mujer eh eh eh"; "yo prefiero tener un perro a tener una mujer, porque el perro ladra que ladra, y la mujer ladrona es"

En un vídeo difundido por Izquierda Unida de un viaje de un grupo de legionarios hasta el Coto de Doñana realizado recientemente, se pueden escuchar cánticos como "yo prefiero a un tanque a una mujer, porque el tanque va a la guerra, y la mujer la guerra es".

El desfile ha causado la indignación de vecinos y partidos como Izquierda Unida, que han exigido la actuación del Ministerio de Defensa.