Predicción del horóscopo de hoy viernes 25 de mayo: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Viernes, 25 mayo 2018, 02:00

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 25 de mayo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Adopta un enfoque más intuitivo en tu carrera profesional. Verás que el pensamiento racional sólo te hace dar vueltas en círculos. La energía celestial en juego te está ayudando a alcanzar tus metas recordándote reflexionar las cosas. Confía en tu intuición. El conocimiento que buscas probablemente llegue de las fuentes que menos esperas. Todo ser tiene algo que enseñarnos.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy la concentración se encuentra en tu hogar y familia gracias a la energía astral actual. Deberías pensar en comenzar desde cero en este ámbito de tu vida y renovar tu compromiso con tus familiares. Trata de no culpar a tus padres de todos tus problemas y cargas negativas. Seguramente ellos hicieron lo mejor que pudieron. Perdónalos y sigue adelante.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Es tiempo de comenzar desde cero y olvidarte de viejas máscaras y roles que ya no le sirven más a tu propósito. Quizás antes utilizabas estos mecanismos como defensa. Ya es tiempo de deshacerte de estos hábitos y revelar la verdadera persona que yace debajo de esa máscara. El aspecto en juego hoy te urge a proyectar una imagen más clara de tu propio yo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Adopta un nuevo régimen para ti que promueva tu salud física. Este es el momento perfecto para plantar semillas con respecto a planes de ejercicios y dietas. Sé realista en cuanto a tus metas y tu enfoque para encontrar algo que funcione para ti. La configuración astral de hoy te ayuda a sincronizarte con tu cuerpo y reconocer sus necesidades. No le prestes atención a las creencias sociales y fuentes externas. Escúchate a ti.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Este es un momento importante para concentrarte en tus finanzas y en las cosas que más valoras en tu vida. Toma decisiones sobre dónde colocar tu dinero. Quizás debas ahorrar un poco en vez de gastar. La influencia astral de hoy está elevando tus emociones y conciencia sobre este tipo de temas. Tú sabes muy bien lo que debes hacer. Lo que necesitas ahora es la fuerza de voluntad para ejecutar tu plan.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Aspectos escondidos de tu naturaleza entran en escena en este momento. La configuración astral de hoy está revelando aspectos inconscientes de tu ser que juegan un gran papel en las decisiones que tomas y en la gente con quien eliges pasar tu tiempo. Trata de no perder la paciencia si las cosas no resultan obvias al principio. Cálmate, siéntate en un lugar tranquilo y medita. Las respuestas que buscas te serán reveladas cuando mires dentro de ti.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Con un cambio en la influencia planetaria, tu estado mental es muy pensativo. Esto no es necesariamente algo nuevo en ti; sin embargo, si niños o tus compañeros de trabajo te rodean, te resultará casi imposible tener un momento sin interrupciones para ti. La verdad es que, si quieres eso, tendrás que hacer los arreglos. Tienes el mismo derecho que los demás a esto, así que haz lo que debas hacer para que ocurra.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

El dinero ganado las últimas semanas traerá sus frutos, más de lo que generalmente recibes. Puede que esté relacionado con un proyecto grupal de algún tipo, o al menos, algo logrado dentro del contexto de una sociedad. Los asuntos sentimentales también funcionarán de maravilla, y no te sorprendas si una relación avanza al siguiente paso de compromiso. Los planetas y su influencia indican felicidad y buena fortuna mediante relaciones de todo tipo.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Los recursos compartidos son la preocupación especial del día y estás muy sensible en esta área de tu vida. Tal vez debas renegociar con un socio comercial o tu pareja la manera de usar ciertos recursos. Con la alineación planetaria, las emociones se encuentran en un nivel mucho más intenso que de costumbre. Presta atención a detalles tales como balances bancarios, política y bienes raíces.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Durante las últimas semanas te has involucrado en la realización de servicios para los demás, quizás en conexión con lo laboral o con un proyecto propio. En este momento ya habrás terminado con todos los servicios a realizar y estarás buscando otros en qué embarcarte. La alineación astral indica que un ciclo de tu vida relacionado con lo laboral o los servicios ha llegado todo lo lejos posible, y ya es hora de comenzar con otro ciclo. ¡Adelante y ánimo!

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Los amigos van y vienen, pero las verdaderas almas gemelas permanecerán a tu lado en los buenos y malos ratos. Reconéctate con las personas con quienes compartes lazos en común en los niveles intelectuales y espirituales. No caigas en la trampa de pensar que las únicas relaciones que necesitamos para ser feliz son las románticas. La energía astral de hoy te recuerda la importancia de los buenos amigos y las relaciones platónicas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Seguramente has logrado por lo menos una meta laboral y estés buscando el éxito y la buena suerte prometida como recompensa. Posiblemente no lo has logrado a solas, sino en compañía de colegas. Esto significará una gran diferencia en tu vida. La configuración celestial indica que lograrás mucho más en el futuro cercano mediante las sociedades. Saca todo el provecho que puedas.

