Predicción del horóscopo de hoy viernes 16 de marzo: los signos zodiacales
IDEAL.ES Viernes, 16 marzo 2018, 02:01

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy no es el momento de sentarse y esperar a que algo malo suceda. Deja de ponerle excusas a él o a ella, ¡y exige la verdad! Aunque duela, el resultado será mucho mejor para ambos. No puedes curar este amor con sólo quedártele mirando a la herida.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy puede que realices un trabajo de rutina, tal vez voluntario, con una persona interesante cuya compañía te gusta. Las conversaciones animadas deben hacer que el día vaya más rápido. Podrías terminar el día deseando ver a esa persona otra vez. A través de tu nueva amistad y el trabajo, debes tener un montón de información sobre las mentes de los demás, ¡por no hablar de la tuya propia!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Una nueva relación amorosa podría aparecer en el horizonte, tal vez con alguien tan creativo como tú. Esto podría hacer que dudes sobre de ti, sobre todo acerca de tu apariencia, pero no caigas en eso. ¡A esa persona le atrae tu energía! Podrían tener lugar algunas conversaciones fascinantes. Los sentimientos deben ser profundos. Esto podría conducir a un compromiso a largo plazo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hoy puedes recibir visitas en casa, tal vez una pareja con un niño. Vas a pasar por tu casa como un torbellino y querrás que todo se vea bien. ¡Incluso podrías tener la tentación de limpiar los armarios! No te molestes. Simplemente relájate y disfruta de la compañía de tus invitados. Están más interesados en lo que tienes que decir que si la casa está impecable.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Una llamada de un amigo cercano o de tu pareja podría traerte buenas noticias. Estarás tan feliz por eso que querrás que todos tus conocidos lo sepan. Esto podría implicar romance o puede tratarse de un proyecto de creación de algún tipo, tal vez con la escritura y el habla. Por la noche, probablemente querrás salir y celebrarlo con la persona que te dio la noticia.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Podrías estar limpiando tu casa hoy cuando oigas una noticia maravillosa sobre dinero. Esto podría alegrarte el día. Después de eso no tendrás muchas ganas de hacer las tareas de la casa. No te preocupes, ¡la suciedad no se va a ninguna parte! En lugar de sentirte culpable por dejar el trabajo doméstico, sal a celebrarlo con un amigo cercano o con tu pareja. Te lo mereces. ¡Disfruta de una gran noche!

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy podría ser uno de los días más felices que has tenido en mucho tiempo. Tal vez vas a estar con una pareja romántica actual o potencial, e ir a lugares pintorescos cercanos. También puedes tener noticias de alguien cercano a quien no has visto desde hace mucho tiempo. Una escritora cuya obra te encanta podría publicar un nuevo libro. ¡Disfruta de un día plenamente agradable y estimulante!

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy puedes recibir una suma inesperada de dinero. Tal vez un amigo que te debe dinero podría pagar la deuda, o podrías conseguir una inesperada oportunidad para ganar un poco más de dinero extra. El romance también debería ir bien, ya que tanto tú como tu pareja romántica actual o potencial se sienten particularmente cálidos y sensuales. Ve a tu restaurante favorito para celebrar tu buena fortuna.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Noticias deprimentes sobre el estado de la economía mundial o del mercado de valores podrían entristecerte y hacerte pensar en tu futuro financiero. No te preocupes. La economía mundial está en mejor forma y tú también deberías estarlo. El valor de las inversiones inmobiliarias podrían estar a la baja, pero deberían recuperarse en breve. Déjate ir con la corriente y no creas todo lo que leas o escuches.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Un amigo o pareja sentimental podría no parecer demasiado comunicativa hoy y podrías preguntarte si todavía le importas a esa persona. Está experimentando algunas dificultades, tal vez relacionadas con el dinero, por lo que no es particularmente buena compañía. Escucha si tal quiere hablar, pero si no simplemente estate allí. De todos modos, eso es lo que importa.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

¿Tienes un jardín o algunas plantas de interior que parecen un poco marchitas? No te preocupes de si se van o no a morir. ¡Revívelas! Puedes sentir que algunas cosas causan más problemas de lo que valen. Date cierto espacio para estar triste durante un tiempo y luego anímate. Cómprate un regalo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy amigos, pareja o niños pueden parecer estar en un estado de ánimo tranquilo y melancólico. Tal vez te preguntes si has hecho algo para causarlo, pero es probable que tenga muy poco que ver contigo. Las responsabilidades podrían estar afectando a todo el mundo, incluso a ti. La única respuesta es arrimar el hombro y así mostrar apoyo. ¡Después, a disfrutar!

