Predicción del horóscopo de hoy viernes 7 de julio: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis Jueves, 6 julio 2017, 22:57

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 7 de julio. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tus últimas relaciones no han resultado fáciles. Te han puesto a prueba y desafiado de modos diferentes. Se pusieron en duda tu lealtad y afecto y a veces hasta tú abrigas dudas sobre tus sentimientos. Con la alineación planetaria de hoy, puedes encontrarte en medio de mayor confusión. No te preocupes. No siempre te sentirás en la oscuridad. Pronto llegarán las soluciones.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy podrías experimentar sentimientos fluctuantes en una relación personal. La configuración astral te hace enfrentarte a quienes en realidad son tus aliados. Podrías estar demasiado sensible o en plena paranoia preocupándote porque esa persona no te entiende de verdad. Trata de no obsesionarte ni de caer víctima del miedo. Si hablas con ella sobre tus preocupaciones, descubrirás que tus miedos eran producto del cansancio.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hay tres palabras importantes para ti hoy: metas, organización y cooperación. La energía celestial en juego te dice que te ocupes de cualquier pequeño problema que podría interferir en tu camino en el futuro. Soluciónalos lo más eficientemente posible. Cuando lo hagas, cosecharás las recompensas de tu ardua labor del mes, ya sea en tu relación con las personas cercanas a ti, o en tu carrera.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Mejor que lo aceptes: es así. Eres lo que eres, con el cuerpo que tienes, el ingreso que ganas y las habilidades y talentos que posees. Por más que desees ser mejor o diferente, no va a ocurrir. Sin embargo, la energía celestial en juego está tratando de decirte que una vez que te aceptes como eres, tu felicidad y satisfacción personal llenará tu mundo de bellos colores.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Dada la configuración planetaria de hoy, te encontrarás mirando de cerca la manera en que las personas se comportan a tu alrededor. Tienes muchas amistades a tu alrededor, pero algunas de ellas te piden mucha ayuda. Quizás sea el momento de dar un paso atrás y dejarlos asumir su parte del trabajo. Tú sólo deseas lo justo para cada uno, por lo tanto no te reprimas al no hacer escuchar tu propia opinión.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy puede que descubras que te preocupan temas relacionados con el poder y la autoridad. Con la energía astral en funcionamiento, examinarás tu imagen profesional y tratarás de decidir cómo hacer mejoras. Si generalmente eres demasiado agresivo/a con las personas, decidirás suavizar tu tono un poco. Ese lado exaltado y enérgico te da una personalidad magnética, pero a veces las figuras autoritarias lo toman como una amenaza.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Con la configuración astral de hoy, examinarás la manera en que conoces a las personas. Tu lado tímido y sensible a veces te dificulta tener más energía. En el trabajo en estos momentos existen ciertos cambios que te inspirarán para que asumas un papel más activo. Confía en tus habilidades y en tus nervios para manejar las responsabilidades y la notoriedad que va en aumento. Eres capaz de muchas cosas mágicas, por lo tanto atrévete a llegar más lejos.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Tiendes a ser idealista y sólo ves la parte buena de la gente, pero con la configuración de hoy, podrías descubrir que tienes que encontrar el lado oscuro de las personas en tu vida. Todos tienen un costado oscuro, menor, que necesitan aprender a manejar. Últimamente personas cercanas te han lastimado. Ten honestidad contigo si sientes deseos de poner fin a esas amistades.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

En este momento quizás te sientas algo distante de tu pareja, o hayas tenido un enfrentamiento con tu familia. Ya no sientes comodidad porque has atravesado muchos cambios interiores confusos. Con la alineación astral de hoy, estos sentimientos de desconexión podrían volverse exagerados. Haz todo lo posible por restablecer la conexión con tus seres queridos, porque tu corazón necesita abrirse a un contacto más intenso.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy es uno de esos días en los que deberás tener cuidado de no asustarte de tu propia sombra. Con la actual energía, hechos simples podrían desencadenar temores e inseguridades. No corres ningún peligro, como tampoco lo corre la relación con tus seres queridos. Pero si no tienes cuidado, podrías atraparte en medio de temores. No te obsesiones innecesariamente porque todo está bien.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

En vez de toparte la cabeza contra la pared intentando que las otras personas cambien, porqué no te tomas tu tiempo hoy para ocuparte de tus propios asuntos, los que te impiden progresar en la vida. A pesar de que deseas romper el satus quo y ver que el mundo que te rodea progresa socialmente, hay una atmósfera conformista en el aire hoy, debido a la energía astral en juego, haciendo parecer que los que te rodean no progresan, sino que regresan. Pero ése es su problema, no el tuyo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

A veces no manifiestas los sentimientos subyacentes en tus relaciones. Puedes ver cómo las tensiones van acumulándose, pero las ignoras hasta que ya es demasiado tarde. Con el aspecto de hoy, podrías tomar conciencia de algunas cuestiones incómodas o inquietantes en una relación que es preciso abordar. No evites la situación ni dejes todo para más adelante. Necesitas hablar sobre lo que está sucediendo para que puedan trabajar juntos en pos de las soluciones.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.