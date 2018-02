Predicción del horóscopo de hoy viernes 2 de febrero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Viernes, 2 febrero 2018, 04:11

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 2 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Es hora de expandir tus horizontes. No hay más que esperar a que los acontecimientos cambien por sí mismos. Has crecido lo suficiente como para darte cuenta de que si el cambio va a suceder, tienes que hacer que suceda. Como resultado, hoy será un día más ocupado de lo normal a medida que comiences a ejecutar todas aquellas ideas que has estado pensando.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Por mucho que quieras cambiar tu situación financiera, no actúes precipitadamente. Si hay varias opciones para elegir, es mejor que te abstengas de tomar cualquier decisión hasta que tus pensamientos se hayan cristalizado. Si sientes prisa por avanzar, puedes anotar tus opciones para poder revisarlas a la luz de un día claro.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Este puede ser un día tranquilo para ti, pero un período de calma te hará mucho bien. Podrías ir a un parque y dejar volar tu imaginación. La configuración astral de hoy te hará soñar y recordar tu infancia. En lugar de preocuparte por todo lo que no se está cumpliendo, ¿por qué no te dejas llevar por la corriente para variar?

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hoy será un día alegre, justo a tiempo. La vida se estaba poniendo seria por un tiempo. Sonríe y trata de salir de tu rutina habitual. ¿Por qué trabajar tan duro si la única recompensa es derrumbarte en una silla en casa? En vez de eso, vete a dar un paseo por el campo durante una o dos horas. Te haría bien.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Es cierto que ya no tienes diez años, pero ¿quién te dice que no puedes volver a la infancia de vez en cuando? Sin ir tan lejos como jugar a la pelota en la calle o instigar una guerra de comida en tu restaurante favorito, vete a ver a unos amigos para echarte unas risas. Has estado esforzándote mucho durante mucho tiempo y te mereces un poco de diversión. No lo dudes.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Puede que sientas demasiada seriedad en este momento. Lo sepas o no, tienes mucha necesidad de animarte. Si alguien te invita a un club de comedia, vete. Te puede llevar algún tiempo animarte, pero terminarás la noche riéndote. Va a ser la mejor noche del mes. Si puedes, deja de dudar.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Nuevos vientos comienzan a alejar las nubes negras que se han cernido sobre ti últimamente. ¿Qué más se puede pedir? El día de hoy parece como un paseo por el parque comparado a ayer. Vas a respirar mejor y llegar a casa sintiendo cansancio. Trata de interactuar más con la gente que te rodea. Te agradecerán que expreses un interés genuino en sus opiniones.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Abandona las conclusiones a las que has llegado con respecto a tu trabajo. Te guste o no, la vida te va a poner a prueba. Normalmente no considerarías los tipos de proposiciones que las personas te harán ahora. Las ideas pueden parecer locas y no tener nada que ver con lo que eres. Puede que sí sean locas, ¡pero no hay que desecharlas!

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy es un buen día para las relaciones. Independientemente de si es a nivel personal o profesional, puedes esperar que sucedan cosas buenas. Puede que te inviten a participar en un proyecto inusual de grupo y a entablar algunas amistades potencialmente benéficas. En casa, tu pareja puede ser especialmente considerada. Irradias un aura de amor y calidez, y la gente responde a ello.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Te mereces un día de descanso. ¿Por qué no escapas de tus deberes y te rodeas de hermosas obras de arte? Mejor aún, intenta crearlas tú. Admítelo, has estado anhelando realizar una labor creativa. ¿Por qué no empezar hoy? Tu creatividad e intuición están en su punto más alto de todos los tiempos. La combinación puede producir algo de verdadero mérito.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tienes un día emocionante e intenso a la vista. Tu curiosidad está en su punto más álgido, y hoy se combina con una vívida imaginación. Esto la hace ideal para proyectos de investigación médica, ya que te da la capacidad de hacer conexiones entre temas aparentemente dispares. Independientemente de tu profesión, puedes esperar a ver el mundo de una manera completamente nueva hoy.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Es probable que hayas estado trabajando demasiado duro demasiado tiempo. ¿No crees que ha llegado el momento de un poco de descanso? Incluso si te las arreglas para arrastrarte fuera de la cama, es poco probable que logres hacer mucho. Cuando tu corazón no está en ello, es difícil que tu mente trabaje. Unos pocos días de descanso y relajación te rejuvenecerán. Tal vez deberías dar un paseo corto fuera de la ciudad.

