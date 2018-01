Predicción del horóscopo de hoy viernes 26 de enero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Viernes, 26 enero 2018, 03:05

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 26 de enero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La alineación celestial actual llega justo a tiempo. Has estado necesitando un empujoncito, y aquí está. Tu energía está elevada, y gozas de dirección y concentración. Hoy puedes correr cualquier riesgo ya que el éxito es prácticamente inevitable. Así que, en vez de trabajar diligentemente detrás de escena, como usualmente haces, sal y recibe el aplauso. Ya es hora de recibir reconocimiento.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si hay malentendidos entre tú y tu padre, hoy es un buen día para arreglar los asuntos de una vez por todas. La energía astral en juego te avalará en cualquier declaración de independencia de él. Eres lo suficientemente mayor para cuidar de ti ahora. Si tienes hijos, realiza un esfuerzo extra por tener comprensión y cariño hacia ellos. Ellos te ven como su modelo a seguir.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Las características de la alineación planetaria no son simples de expresar. Sentirás obligación a mirar en la parte más oscura de ti y no te agradará lo que verás. La intolerancia con respecto a las ideas de los demás te mirará a la cara, y no podrás negarlo. Aunque esta perspectiva sea difícil, si utilizas tu introspección, posiblemente encuentres una solución a este problema.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Por un tiempo, los astros te han empujado a meditar profundamente sobre tus compromisos sociales. Hacer una contribución a la sociedad es una parte del camino de tu vida, cualquiera que sea la causa. Sin embargo, puede ser que aún no te hayas lanzado al área que sientes importante para todos nosotros. La configuración astral te dirá que es hora de pensar en esto.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Espera un día de alguna manera tedioso. La energía astral sugiere una presión intensa. Puede que sean presiones profesionales o quizás tu salud te causará ansiedad. En cualquiera de los dos casos, evita aumentar las toxinas. Mucho aire fresco y una dieta saludable para los próximos días harán maravillas contigo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Los cuerpos astrales te han estado urgiendo echar raíces desde hace algún tiempo. Todos los aspectos insustanciales e improvisados de tu vida se irán, dejando sólo lo verdadero, fuerte y sólido. Cuando aprendas a amarte a ti y reconocer y afirmar tu individualidad, todas tus necesidades serán satisfechas. La alineación celestial te brinda una oportunidad única para que realices esta importante transformación.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Necesitarás algo de descanso y relajación, sin ninguna duda. Lamentablemente, hoy no es un día para eso. La tormenta aún no ha pasado, y deberás esperar por más tiempo para que el bote se siga moviendo. La influencia de la alineación planetaria parece ofrecer alguna esperanza para un establecimiento definitivo. Eres una persona elocuente y convincente. Quizás puedas tomar ventaja de ello y hablar para llegar a mares más estables.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

El amor está en el aire, como lo ha estado durante días. Pero es posible que la intensidad de tus sentimientos de hoy te quite la respiración. La alineación de los astros y planetas hace que tus emociones sean muy fuertes, hasta llegar a atemorizarte. Intenta y busca una salida para toda esta pasión. Puede que algún tipo de actividad artística o física te ayude a liberarte.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La alineación planetaria de hoy tiene un útil recordatorio para ti: No te apresures en ningún proyecto importante. Es verdad, la falta de acción puede resultar frustrante. La energía planetaria te está permitiendo darle los últimos toques a un proyecto de mucho tiempo. Puede que el aspecto astrológico haya succionado tu seguridad en el punto en el que estabas por darlo todo como finalizado. Vaya, no es así. Sigue trabajando.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy, la alineación planetaria te obliga a cumplir con tu deber. Así es, no hay forma de evitar esos platos sucios. Al menos tendrás más organización y orden que de costumbre. Tu familia funcionará mejor que nunca. Y no hay final a la vista, ya que el aspecto te alienta a continuar esta tendencia virtuosa en vez de volver a tus viejos hábitos de desorden.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Cualquier participación menor al 110% es simplemente inaceptable el día de hoy. La alineación astral será muy exigente. Te guste o no, la energía astral ha llegado para quitarle a tu vida inestabilidad, irresponsabilidad y falta de decisión. Sentirás obligación a actuar de manera inmediata y disciplinada sobre planes concretos en vez de perder el tiempo en sueños irreales. La holgazanería no será tolerada.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

A pesar de que tus perspectivas financieras han sido positivas durante las últimas semanas, hoy deberás controlar tus gastos. Ciertos acontecimientos, como una abundancia de cuentas en el correo, dificultades en tu negocio o carrera, reparaciones inesperadas de tu hogar o tu auto, te harán sentir un poco de inseguridad con respecto a tus finanzas. No hay necesidad de gastar de más, sólo recuerda los méritos de mantenerte dentro de tu presupuesto.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.