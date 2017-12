Comprueba la predicción del horóscopo de hoy viernes 22 de diciembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Viernes, 22 diciembre 2017, 09:25

Puede que el de hoy sea un día más que duro para los Acuario. Su timidez va a salir a relucir en su máxima plenitud y las horas que prosiguen a este viernes pueden ser bastante complicadas si no se saben atacar con valentía. Se presenta un día en el que puede haber varios frentes abiertos y se necesita la máxima energía posible para poder llevarlos a cabo de la mejor forma que sea. Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 22 de diciembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Puedes tener mucha más consciencia que de costumbre y estar hiperalerta a cada movimiento que hagas hoy, especialmente cuando estás con los demás. Te sientes débil de palabra y podrías estar preguntándote constantemente si estás diciendo lo correcto a la persona correcta en el momento adecuado. El exceso de autoanálisis podría volverte a la locura si no tienes cuidado. Trata de no tomarte todo tan en serio.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tu actitud es tranquila y práctica al hablar con los demás. Dices las cosas como son y omites los extras y fantasías. No tienes ninguna razón para ocultar la verdad, por lo que te encanta revelarle información a cualquier oyente que esté dispuesto a escucharte. Ten cuidado, ya que podrías meterte en los asuntos de los demás sin que te inviten. Si escuchas alguna información secreta, podrías contársela a personas que definitivamente no deberían oírla.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Es probable que tengas una concentración enorme que parece haberse materializado de la nada. Usa esto para tu provecho, ya que no puede durar mucho tiempo. Por lo general vas de una cosa a otra como una hoja en el viento y es difícil que puedas resolver un proyecto o asunto por un tiempo prolongado. Es posible que tengas que dejar de lado a algunas personas con el fin de terminar algunas tareas, pero eso está bien. Haz lo que tengas que hacer.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Ten cuidado con aislarte del resto del mundo. Es posible que dudes en hablar con la gente. Puedes tener la sensación de que no sean dignos de tu tiempo. Tal vez sientes que tus problemas son más importantes y que los demás están demasiado preocupados por las cosas superficiales como para entender la verdadera profundidad de tu naturaleza. Aislarte ciertamente no va a remediar la situación. Realmente necesitas comunicarte más.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Puedes hablar como si poseyeses muchas vidas de sabiduría. Tal vez sea así, pero eso no significa que debas ser arrogante al respecto. Tus palabras pueden tener el tono de un sabio instruido en todas las materias. Como resultado, podrías frustrarte con otras personas que actúan de forma inmadura o sin educación. Juzgar no es tu trabajo. Ayuda a otros a entender el panorama general en lugar de asumir que son indignos o que no quieren aprender.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Una vez que hayas tomado una decisión, es dudoso que cualquier persona la pueda cambiar. Tienes clara tu forma de hacer las cosas y tus planes son inamovibles. Tener esta base sólida les permite a otras personas apoyarte de manera efectiva. Eres una persona confiable y predecible. Otros pueden depender de ti y tú puedes saber cuál es su postura en relación contigo. No dejes que aparezca la duda. Este es tu momento para mostrar tu orgullo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Puedes actuar con dureza y frialdad en relación a los hechos, y pueden verte como alguien verdaderamente duro y áspero. En realidad, a menudo esto sólo enmascara tu sensible interior. Tal vez no tienes seguridad en cuanto a tus sentimientos y a la forma en que te expresas. Puede que la gente no sepa esto, porque se te da muy bien mostrar sólo el lado fuerte y eléctrico de tu personalidad. Ten cuidado con cerrarte a la hora de compartir tu yo con otras personas.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Es probable que sientas un poco de soledad, tal vez incluso aislamiento. Tal vez piensas que nadie más tiene tus mismos pensamientos salvajes bullendo en sus cabezas. Te sorprendería saber cuántas personas los tienen. Es poco probable, sin embargo, que vayas a compartir estos pensamientos con nadie, especialmente ahora. No sientas que tienes que hacerlo. Sólo tienes que saber que no estás solo o sola y que tienes en todo momento una red de apoyo.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si tienes la oportunidad de enseñarle algo a alguien, no dudes en hacerlo. Probablemente hay alguien en tu mundo que podría aprovecharse de un poco de instrucción ahora. Vas a tener paciencia y claridad en tus palabras para aclarar las cosas y hacer que el camino correcto sea obvio. No tengas avaricia con tu sabiduría. La situación mejorará para ti y todos los demás cuando desinteresadamente les difundas tus conocimientos a los demás.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Podrías dudar en tomar la iniciativa. En vez de eso, sería mejor esperar y ver cómo resultan las cosas antes de tomar una decisión importante. Tus movimientos son obstaculizados de alguna manera, aunque no puedas saber con seguridad cuál es la razón. Lo mejor es seguir tu intuición y no hacerse demasiadas preguntas. Simplemente sé consciente de que es mejor tomar el camino más seguro en lugar de caminar demasiado lejos en la cuerda floja.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Podrías sentir cada vez más incomodidad a medida de que el día avance. Tal vez mostrarás timidez en las conversaciones; lo cual es bastante raro para ti. El problema es que simplemente no sabes qué decir, o si lo sabes, no sientes comodidad diciéndolo frente a estas personas. Tal vez sientes que has perdido tu agudeza. No te desesperes. Esta es sólo una fase pasajera. Deberías regresar a tu comunicativa forma de ser dentro de poco.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Podrías caer en el pesimismo. De pronto, el vaso parece medio vacío y todo parece sombrío. Te sientes como si estuvieras dando vueltas en círculos. Podrías preguntarte lo que estás haciendo. Puedes salir de esto tan fácilmente como entraste. Puede que no parezca posible, pero tienes que confiar en que es necesario con el fin de ver el vaso medio lleno otra vez.

