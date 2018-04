Predicción del horóscopo de hoy viernes 6 de abril: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Viernes, 6 abril 2018, 09:42

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 6 de abril. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Este es un buen día para socializarte más con tus colegas de escuela o trabajo. La energía que hoy produce la alineación astral generalmente causa que la gente se abra y demuestre sus verdaderos sentimientos. Averigua sobre sus familias o sobre sus intereses de vida. Sentirás una conexión mucho más fuerte con ellos cuando conozcas más acerca de sus vidas. Tienes un aura muy calmada y accesible, así que, ¡el día tal vez incluya algunas revelaciones interesantes!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tienes por delante un día calmado y relajado. Resístete a la tentación de desperdiciar el día sólo por el hecho de que nada importante sucederá. En cambio, aprovecha esta etapa para agudizar la comprensión que tienes sobre tu fortaleza. Reconoce mentalmente tus metas profesionales como también tu futuro amoroso. Camina por el parque y disfruta del silencio. O pasea por la playa y respira el aire salado. Un escenario sereno te ayudará a sintonizarte con tu propio yo.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy será fácil para ti concentrarte en tu trabajo. A veces te dejas dominar demasiado por tus emociones, pero hoy gozas de mucha disciplina y organización. Gracias a la alineación planetaria del día, controlas mucho más tus sentimientos, lo que te permitirá tomar decisiones racionales. Por cierto, este es un día excelente para negociar tu situación en el trabajo o para discutir tu posibilidad de aumento. ¡Utiliza esta energía favorablemente!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Has estado pensando mucho en tus futuros objetivos y tal vez ahora veas una luz al final del túnel. ¡Las cosas están tomando forma! Esta mañana saltarás de la cama sin esfuerzo y sentirás mucha energía y entusiasmo de volver a tu vida. Hoy la energía proveniente de los planetas puede darte una increíble productividad. Utiliza este momento para realizar la mayor cantidad de cosas que puedas. Habrá momentos por delante donde las cosas no funcionarán tan bien como ahora.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy quizás manifiestes una actitud algo compulsiva, especialmente en lo que concierne a tu carrera. Necesitas relajarte y pensar en lo que es importante en tu vida. No te preocupes, continuarán llegando recompensas y gratificaciones aún si no le dedicas tantas horas al trabajo. Recuerda que no es la cantidad sino la calidad lo que hace la diferencia. Intenta volverte más eficiente en tu trabajo. ¡Terminarás con más tiempo libre!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy tu corazón latirá desaforadamente por alguien. Tu corazón estará listo para una aventura y comunicará tus intenciones claramente a través de tus ojos. Si el objeto de tu deseo no lo nota, es porque debe ser ciego. Con la energía astral en juego, tienes mucha confianza y una mente clara que te ayudará a obtener lo que quieres. Hoy tu aura es como un torbellino y no pasará desapercibida.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Con la configuración celestial de hoy, puedes esperar ser más distante e indiferente de lo normal. Tu estado mental tranquilo y sereno es ideal para llegar al fondo de cualquier tema emocional que te haya estado molestando en los últimos días. Analiza tu situación actual y consiguientemente recompone tus metas. Además, asegúrate de comunicarles tus objetivos a las personas que amas y de explicar tu razonamiento detrás de ellos. Ellos te apoyarán y entenderán.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

La influencia del alineamiento astral de hoy quizás introduzca una etapa calma y sencilla. Sentirás esta influencia especialmente en tus relaciones. Las conversaciones tal vez sean más cuidadosas y no tan polémicas como antes. Especialmente mantente alerta a las necesidades de tu pareja. ¿Le has dado la atención que se merece? Analiza tu comportamiento pasado y establece las cosas correctamente.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La alineación planetaria de hoy y la combinación de influencias que produce podría dar inicio a algunos cambios positivos en tu vida. Por ejemplo, un plan impreciso que has pensando durante mucho tiempo quizás se vuelva cada vez más real y concreto. Ha llegado la hora de que empieces a organizar tal proyecto nuevo y de que realices una lista de quehaceres. Investiga un poco. ¡Es posible que recibas ayuda proveniente del alguien inesperado!

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Gracias a la configuración planetaria del día de hoy, es un buen momento para analizar y luego expresar tus deseos y emociones. ¿Por qué reprimir todos tus sueños? Compártelos con tus amigos, tu pareja y tu familia. Quizás te sorprendan sus respuestas. Asegúrate también de escuchar a los demás cuando hablan acerca de sus sentimientos y de sus metas. Este es un buen momento para compartir todo este tipo de cosas.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Quizás quieras abordar este día con un poco más de estrategia de lo que normalmente lo haces. A pesar de que tu pareja tal vez sea algo impaciente contigo, no dejes que eso te dificulte. Hagan un compromiso que los haga felices a los dos. Es posible que esto incluya realizar algún tipo de adquisición o establecer las bases de alguna meta a largo plazo. ¡Analiza con mucho cuidado los pros y los contras antes de involucrarte en algo que no es tan fácil de deshacer!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy debes mantener tus pies firmes en el suelo. Eres una persona muy idealista que pasa del optimismo al pesimismo y viceversa. ¡Busca un equilibrio saludable! Hoy la energía te fuerza a comportarte más práctica y estratégicamente de lo normal. La alineación planetaria te alienta a que examines tus opciones cuidadosamente. Asegúrate de no tener tanta espontaneidad y de pensar más a largo plazo que a corto plazo. Tómate tu tiempo y posterga las decisiones.

