Predicción del horóscopo de hoy viernes 9 de marzo: los signos zodiacales

Predicción del horóscopo de hoy viernes 9 de marzo

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 9 de marzo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Puede que tengas que adoptar una actitud severa hoy para ser tan eficaz como te gustaría ser. Al tratar con los demás, no realices suposiciones para las que no tengas un sólido respaldo. Otras personas son muy sensibles, así que limita las cosas a los hechos. Trata de no provocar emociones fuertes.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

No puedes sentir tu motor funcionando hoy. Por alguna razón, parece que estás utilizando el combustible equivocado. Que no te sorprenda si se te hace un poco difícil lograr ponerte en contacto con tu estado emocional. Tus sentimientos te están jugando una mala pasada. Haz todo lo que puedas para que esta energía no te desequilibre. Será más fácil a partir de ahora.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy, puede que sientas muchas ganas de socializar. Es posible que desees buscar a viejas amistades a las que no has visto en mucho tiempo, tal vez para liberar riñas pasadas o sentimientos heridos. Cuida de liberarte de ellas y de no revivirlas. Podrías sentirte más sensible de lo habitual, por lo que cualquier tipo de explicación puede dar lugar a fricción. Sé consciente de las buenas cualidades de tus amigos para que puedas disfrutar de su compañía.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tus biorritmos pueden estar bajos hoy, así que es posible que no te sientas demasiado bien. Esto podría hacer que sientas inquietud y algo de tristeza. Muy probablemente, tu malestar está relacionado con el estrés. Pon música suave. Rodéate de flores u otros objetos coloridos. Si es posible, contrata un masaje. Esto te ayudará a relajarte. Te sentirás como tu viejo yo mañana.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Los asuntos del amor parecen estar dando un giro positivo. Habla de tu relación con tu pareja. Puede que ella comparta o no tus opiniones, y puede que sea necesario un compromiso. No dejes que esto amortigüe tu entusiasmo. El romance parece brillante para el futuro próximo, siempre y cuando mantengas las líneas de comunicación abiertas.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

¿Ha estado pensando en remodelar o redecorar tu casa? Si es así, este es el día para hacerlo. Tu energía y tu sentido estético son grandes hoy. Cuenta con la ayuda de miembros de la familia en la planificación de colores, estilos y arreglos. Una gran cantidad de actividad puede tener que ver con tu casa y te entusiasmarás. Asegúrate de que nadie trabaje hasta el punto del agotamiento.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Una inesperada visita o llamada de un amigo podría traer buenas noticias. Puedes decidir reunirte con esta persona y celebrar. La buena fortuna se presenta de una fuente imprevista, pero no pierdas el tiempo pensando en ello. Saca el mejor provecho. El futuro éxito puede depender de ello. Al final del día podrías estar apuntando a objetivos totalmente diferentes de los de esta mañana.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Por la mañana podrías encontrarte con que te preocupan tus finanzas. Gastos imprudentes del pasado pueden estar en tu mente. Revisa tus registros objetivamente. Probablemente encontrarás que las cosas no son tan malas como parecen. Escribe un plan para ocuparte de todo lo que necesite atención. Serás capaz de abordar todo sin volverte a la locura.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Las personas dudan si deben de hacerle frente a profundos problemas emocionales hoy. Erigen barreras de protección para que las cosas que escuchan, ven y sienten no les hagan daño. Respeta estos límites. Haz todo lo posible para permanecer dentro de tu santuario interior. Trata de mantener una actitud positiva a pesar de que el estado de ánimo predominante puede ser sombrío.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Vas a tener dificultades para ponerte en marcha hoy. No te desanimes si las cosas no parecen estar funcionando. Tus expectativas pueden ser demasiado altas, y tu perfeccionismo es lo que hace difícil para cualquier persona estar a la altura de tus estándares. No te acalores por cada pequeño detalle. No se te exige la perfección.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Sé cortés y haz todo lo posible para no imponerte a la gente hoy. Es importante comportarse de manera cortés en todas las circunstancias. Las personas pueden sentirse como si hubiesen sido engañadas. A pesar de que puede que no seas la fuente de su descontento, puedes sentir las consecuencias. Mantén los problemas de otras personas separados de los tuyos y no dejes que su malestar se filtre a tu mundo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

No culpes a los demás de todo lo que suceda hoy. Es importante ser lo suficientemente adultos como para asumir la responsabilidad de las acciones. Comprende que las cosas no siempre van a salir de la manera deseada. Date cuenta de que a veces hay que tomar a la vez lo bueno y lo malo. Hay un estado de ánimo sombrío hoy que podría abrumar tu actitud normal. Trata de mantener el enfoque y la disciplina.

