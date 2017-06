Predicción del horóscopo de hoy viernes 23 de junio: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis Jueves, 22 junio 2017, 23:15

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 23 de junio. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

No tiene sentido que trates de nadar contra la corriente a pesar del coraje que tienes. En este momento puede que estés en medio de fuertes corrientes que no te están llevando hacia donde deseas. Por lo general, un buen capitán prefiere dejarse arrastrar fuera del curso en vez de luchar contra la corriente y arriesgarse a detenerse. ¡No asumas más responsabilidades de las que puedes manejar! Presta atención a la energía astral y déjate llevar con la corriente. Podrías llegar al punto deseado desde un principio.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tendrás la sensación de cierta preocupación por cuestiones de dinero en este momento. No ves la manera de salir adelante en el futuro. No te permitas llenarte de miedo. La energía astral en funcionamiento te pedirá vivir día a día sin un plan detallado para el futuro. ¡Es difícil, pero lo lograrás!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tu ambición profesional hoy sentirá una sacudida. La configuración astral te pondrá sensible al hecho de que estarás disminuyendo tu libertad de expresión para cumplir con la norma. Y aparentemente desearás hacerlo sin importar el precio. Por más que ansíes reconocimiento, no es ésta la manera de lograrlo. No podrás seguir así por mucho tiempo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Existe la posibilidad de que en los últimos días muchos planes y deseos hayan tomado forma en tu mente. Como regla general, siempre quieres crear nuevas ideas, mientras más mejor. Pero hoy, la fría brisa del realismo barrerá estos esquemas grandiosos, liquidando todas menos aquellas que realmente sean viables. Lo que quede tendrá sustancia, y valdrá la pena hacerlo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Cuestionarás algunos aspectos fundamentales de tu profesión. Pero no será algo tan malo. Es muy fácil para ti acumular experiencias sin intentar sintetizarlas y entender su significado profundo y entre líneas. Y ésta no es una manera equivocada de ir por la vida. Pero la energía astral de hoy te pedirá que profundices en el significado de la profesión que has elegido. ¡Prepárate para algunas perspectivas interesantes!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Nada te hará sentir seguridad en este momento. Hoy, esto será así más que nunca. La energía celestial te retraerá nuevamente a viejos moldes de inseguridades personales. Como resultado, te acercarás a los demás si es que no te sientes que estás recibiendo suficiente amor. Saca esto de tu cabeza y verás cómo las cosas comienzan a mejorar.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

El día por venir será desafiante ya que la alineación astral traerá una corriente fría y dura a tus aguas. Existe una persona que intentará frenar tu creatividad y mantenerte encerrado/a en la dura realidad. Pero no te preocupes, sabes cómo evadirte de cualquier atentado mezquino para capturar tu espíritu.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

El día por delante será como limpiar un claro en el jardín cortando la madera vieja y arrancando la maleza. No te sorprendas si encuentras algunas pertenencias leales, muy queridas, perdidas por lo bajo. Será un día agradable y productivo y recogerás los beneficios del trabajo de hoy mañana.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Reprochas con demasiada frecuencia a tu pareja por no darte la independencia suficiente. Y a la vez tratas de estar tan cerca de ella, ¡que eres tú quien crea el dilema! Hoy la energía astral en juego te impulsará a que reclames tu independencia y te liberes de ese miedo constante a que tu pareja te vaya a abandonar. Confía en que no es preciso estar en la misma habitación con la otra persona para que te ame.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si tanto añoras tu libertad, ¿por qué no has intentado alcanzarla? ¿Es porque no te pareció práctico hacerlo, o has estado sintiendo que tu relación es lo único estable en medio de una vida de otro modo tumultuosa? La energía astral en juego te dice que confíes en lograr la vida que deseas. Sin embargo, quizás debas "dejar todo" para lograrlo.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy no intentes lograr todo lo que deseas realizar. La actual alineación celestial está señalando que habrá pérdidas de energía con relación a encuentros casuales que sucedan hoy. Habrá quienes intenten venderte algo o te pedirán ayuda o consejos por problemas personales. Tú, que añoras tener tiempo a solas para concentrarte, deberás cuidarte de no quedar atrapado/a en las necesidades de los demás.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tú, que estás bastante acostumbrado/a a sufrir restricciones, enfrentarás las dificultades del día mucho mejor que tus colegas. ¡Pero no te sacrifiques! Como te gusta ser útil, tu bondad te hace correr el riesgo de que se aprovechen de ti. En vez de seguir aceptando más compromisos ¿por qué no compartir la abundancia de trabajo con quienes son responsables por él?

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.