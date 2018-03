Predicción del horóscopo de hoy sábado 17 de marzo: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 17 marzo 2018, 02:55

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 17 de marzo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Podría anunciarse un matrimonio. Podría ser el tuyo o el de alguien cercano a ti. Sea quien sea quien se case está muy feliz. Si no eres tú, estarás feliz por esa persona y puedes comenzar a pensar con nostalgia en cuándo te llegará el momento de casarte. Si en la actualidad tienes pareja pero no te has casado, espera pasar al siguiente nivel de compromiso. Si ya te casaste, ¡disfruta de la fiesta!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

A veces la gente te puede reprochar el no actuar con diplomacia en las relaciones. Las posiciones de los planetas van a ayudarte a ser más sensible. Te sentirás como si, de repente, tuvieses una capacidad mucho mayor para escuchar. Sea o no verdad, otros tienen la impresión de que ya no te centras sólo en ti.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tienes un don inusual para hacer que una situación parezca menos dramática. Con la energía astral de hoy, serás testigo de crisis de todo tipo. Serás la única persona que tranquilice a los demás y que sea capaz de resumir la situación objetivamente, sin pánico o exageraciones. Esto, junto con tu calma legendaria, ¡es una gran combinación!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Atrévete a expresar tus ideas sin temor al ridículo. Esto es lo que la configuración planetaria tiene que decirte hoy. Esto es exactamente lo que te gusta, porque el miedo al ridículo suele ser tu perdición. El reto para ti es decir lo que piensas con claridad y sin pedir prestadas las ideas de otros. ¡Atrévete a hacerlo!

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Si has sentido el deseo de escribir algo, ahora es el momento de hacerlo. ¡Ciertamente no te falta imaginación! Tu problema puede ser que tienes dificultades para tomarte en serio tu prosa. No pienses tan en serio acerca de ser "un escritor". Simplemente tienes que escribir y dejar que la gente lea lo que escribes. Un grupo de escritores sería una gran manera para que puedas salir de tu escondite.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Es posible que tengas grandes dudas durante el día. Puede que tengas que ocultar la verdad o decirla en voz alta. Si es así, di lo que pienses. Tendrás el apoyo de los planetas, que te ayudarán a formular tus ideas de una manera que no cause conmoción. De hecho, ¡incluso puedes influir en el punto de vista de algunas personas!

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hay momentos en que tu claro pensamiento revela tu tremenda madurez. No eres una persona soñadora, así que es difícil que te dejes llevar a situaciones ambiguas. Si actualmente tienes en marcha asuntos sentimentales, este sería un excelente día para hacer balance, pero trata de no ser demasiado insensible.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

En los últimos días, es posible que sientas algo de frustración por tus iniciativas. Obstáculos externos, como eventos que causaron retrasos, o restricciones internas, como tu propia apatía, han representado un claro desafío para ti. Antes de poder hacer algún tipo de progreso real, ciertos asuntos deben ser resueltos. El día de hoy te puede dar la oportunidad de resolver finalmente estas cuestiones.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

El amor y el romance florecen cuando una pareja amorosa actual o potencial aparece con un afecto apasionado. Esta persona podría tener tanto que decir que te pille por sorpresa. En el pasado, la comunicación puede no haber sido el fuerte de esta persona, pero ahora es como si el flujo de palabras no tuviese fin. Escucha y guarda tus respuestas. Tendrás que pensar en lo que te diga.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Alguien que puede ser una especie de celebridad local de repente podría sentir atracción hacia ti, aunque en este momento ninguno de los dos puede tener ganas de intentarlo. No esperes mucho de esta persona más allá de la conversación, aunque esta debe ser muy estimulante ahora. La energía debe ser lo suficientemente fuerte como para durar más allá del día, así que no tengas miedo de intercambiar nombres y números de teléfono.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Puede que hoy sientas una poderosa atracción hacia alguien de un lejano estado o país extranjero. Esa persona puede ser muy educada y estimulante. Puedes encontrar la conversación fascinante. Esta persona podría estar involucrada en las ciencias, la psicología o tal vez la metafísica. Probablemente elegirás escuchar más que hablar.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy es posible que sientas como si te hubieran catapultado a la luz pública de alguna manera, ¡y no sentirás mucha comodidad estando allí! Si vas a enseñar, hablar o dirigir un grupo de discusión, podría ser una buena idea buscar la ayuda de alguien que tenga un don de la elocuencia mayor que el tuyo. Esta persona puede ser un amigo o una pareja. No te preocupes. Con ayuda, ¡todo irá bien!

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.