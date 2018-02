Predicción del horóscopo de hoy sábado 3 de febrero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 3 febrero 2018, 01:11

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Además, ¿a quién le importa lo que piensa la gente en general? ¿Desde cuándo te preocupa eso? ¡Sé quién eres! Ese es el YO tan atractivo que todos aprecian de ti, y ese alguien especial inevitablemente se dará cuenta. El Universo se encargará de eso.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

¡La palabra clave aquí es divertido! ¡Disfruta! ¡Pásala! Es lo que más admira tu pareja de ti, y razón por la cual aprecia pasar tiempo contigo. Recuerda eso cuando estés discutiendo por cosas menores; como si el asiento del inodoro haya quedado arriba o abajo o si la tapa de la pasta de dientes estaba puesta o no.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Lo importante es que sigas cortejando a esa persona con lo mejor de ti... ¡tu lado divertido! Eso es lo que va a mantener la relación fresca... ¡y candente! ¡Y eso es sin duda lo que ambos desean!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

¡Las palabras negativas están teniendo un efecto perjudicial sobre tu situación amorosa y las personas involucradas en ella! Por favor, toma medidas para erradicar esta maldición a través del amor y la compasión. Cuanto más trates, más se rectificará la situación por sí misma.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy, la clave es que debes sentir las amables palabras que dices o no se concretarán. Así que respira profundamente, considera la situación... y luego perdona. ¡Esto depende de ti!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

¡Vaya! Cupido ha disparado su flecha; cambios positivos están sucediendo hoy en todos los aspectos de tu vida, pero especialmente en las relaciones, que pueden ser más profundas, ¡y cada vez más ricas!

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Puede que estés experimentando la terapia de amor del Universo sin ni siquiera saberlo. El chakra de tu corazón se abre para dejar entrar este amor y esta luz en tu vida. ¡Saborea las buenas sensaciones hoy!

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

El amor NO será tranquilo y modesto en tu vida esta semana a partir de hoy, lo cual es saludable. ¡Necesitarás un descanso de toda la pasión para reagruparte después de esta flecha de Cupido! Después de todo, las largas noches reclaman este calibre de pasión. ¡Disfruta de cada minuto!

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

El resultado final es lo que cuenta en esta situación... ¿ya lo has descubierto? ¡Apresúrate! El tiempo es oro, ¡y él o ella se pregunta en qué estás pensando! Hoy, la comunicación es la clave para que esto funcione.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si la pasión parece deficiente, tal vez sea porque no haces las preguntas correctas o exploras las opciones apropiadas. Amplia horizontes para darle a la relación más espacio para airearse. Él o ella aprenderá pronto... así que ten paciencia.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy estás en racha, así que no te angusties por pequeñeces ni comiences discusiones mezquinas, ¡ya que puedes arruinar lo positivo que es evidente en tus estrellas! La pasión es una de las mejores curas para el mal humor, ¿no te parece?

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

No vale la pena fingir que eres alguien o algo que no eres simplemente para ganarte el afecto de esa persona. ¡Sé fiel a tu persona! Si esa persona no te aprecia por ello... entonces ¿por qué molestarse? Tu personalidad es encantadora, ¿lo entiendes?

