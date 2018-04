Predicción del horóscopo de hoy sábado 28 de abril: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 28 abril 2018, 01:36

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

¿Qué legado has recibido de tu familia? ¿Qué rasgos de carácter has dejado atrás? ¿Cuáles son los valores específicos que constituyen tu personalidad? Estos son los tipos de preguntas que el astro puede llevarte a tener sobre tu persona el día de hoy. El modo en que participas del mundo que te rodea, en tu vida personal y profesional quizás necesite una nueva base hogareña. Quizás, es el momento adecuado de tratar de liberarte de toda carga emocional.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

El día de hoy quizás te invite a tomar un descanso de la rutina. La energía celestial en juego podría depararte algunas emociones muy fuertes en tu lugar de trabajo y crearte algo de incertidumbre sobre el futuro. Esto podría resultarte difícil de soportar. Por lo tanto, es momento de tomar distancia y pasar algún tiempo con amigos y familiares. Este tipo de períodos de descanso son necesarios para que aclares tus ideas y comiences de nuevo.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy podrías prestar ayuda a un amigo. Tu sensibilidad es aumentada hacia quienes están en problemas. Quizás una de tus amistades ha estado atravesando una etapa difícil. Hoy podría ser una buena ocasión para invitarle a cenar y que te hable del tema. A veces lo más difícil de sentirse mal es guardárselo todo. Al abrirte su corazón, pronto debería sentirse mejor.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hay quienes dicen que tu signo es de los que viven creando problemas, ¡y hoy quizás compruebes cuánta razón tienen! La actual configuración celestial produce una influencia que te empuja a imponerte. Si prestas atención a lo que el aspecto en juego te dice hoy, quizás dejes sorprendidos a varios a tu alrededor. Hay quienes dicen que te comportas demasiado seriamente. ¡Qué sorpresa están por llevarse!

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

En este momento podrías tener un ánimo romántico o soñador. La alineación planetaria de hoy asegura el aspecto romántico en el aire y te inunda de pensamientos sobre el amor. Quizás sientas una secreta atracción hacia alguien. Podrías fantasear con estar cerca de esta persona. Podrías preguntarte si tal siente lo mismo por ti. Si deseas saber la verdad quizás deberías hacer algo al respecto. ¡Hazle saber de tu interés y verás qué sucede!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy podrías terminar trabajando con un grupo nuevo de personas. La influencia de la alineación astral de hoy podría inspirarte a una mayor interacción. Quizás compartas una reunión social que te llevará a conocer mejor a tus colegas. Quizás te presentes ante personas influyentes y trabajes para recibir más reconocimiento. Así que hoy no temas manifestar tu mayor fuerza interior para salir adelante.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy podrías acercarte un poco más a alguien. La alineación de los astros de hoy te ayudará a saber más de alguien que forma parte de tu vida. Quizás tengas una reveladora conversación con una de tus amistades. Podría haber cosas de él o ella que ignoras. Demuestra tu apoyo a quien confía en ti. Es lindo que alguien te confíe sus verdaderos temores y deseos. Hoy podrías estar en condiciones de darle aliento.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Quizás últimamente haya habido cierta conmoción en tus relaciones con los demás. Hoy tendrás la oportunidad de comprobar cuánto han cambiado tus necesidades en esta parte de tu vida. Sin embargo, hoy podrías estar particularmente sensible. Quizás prefieras evitar encontrarte con esas personas que te resultan particularmente inquietantes, si no logras escaparte, no dudes en alejarte durante unos minutos si necesitas hacerlo.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si aún no tienes idea del rumbo que tomará tu vida, elige el más improbable y darás en el clavo. Con la energía astral en juego, este podría ser exactamente uno de esos días en el cual de pronto te das cuenta de que ya no queda nada por hacer donde estás y que quizás sería mejor continuar la marcha hacia lo desconocido. ¡No hay nada que temer!

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Las personas con tu signo solar a menudo se podrían comportar de un modo algo extraño. Si bien por lo general son bastante austeras, a veces pueden transformarse en... bueno... gente divertida, para sorpresa de todos, en especial en días como el de hoy. La energía astral de hoy está que arde, asegúrate de tomar un poco de ella y aprovecharla al máximo.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Si estabas buscando una señal que te llevara de la mano y te indicara la vida en libertad, hoy podrías conseguir justo lo que necesitas. La posición de los planetas será tu guía a lo desconocido y a mundos nuevos y extraños con los que jamás ni siquiera has soñado. Y, por otro lado, si estabas esperando la aparición de una señal que te alentara a cambiar de departamento, empleo o hasta pareja, ¡este es el momento de hacerlo!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Quizás sientas fascinación por algún hombre o mujer que usa su libertad como marca de distinción, alguien que transmite su originalidad a través de su modo de actuar o vestir. Dada tu atracción hacia este tipo de persona puede ser que tú también tengas tal característica dentro de ti. Sin embargo, la originalidad para ti es signo de una personalidad muy singular y no simplemente de una desviación de la normalidad.

