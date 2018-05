Predicción del horóscopo de hoy sábado 19 de mayo: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 19 mayo 2018, 02:28

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 19 de mayo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Por mucho que te guste estar con gente, esta noche es una buena noche para el descanso. Si puedes, trata de tomarte la tarde libre. Acomódate en tu sillón favorito con un buen libro, toma un paseo a paso lento en un jardín, o mata el tiempo en la cocina y cocina algo fabuloso. Necesitas un poco de tiempo para recargar tu alma; ya que vas a hacerle frente a tus proyectos futuros de forma rejuvenecida.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Estás en especial sintonía con los sentimientos de los demás. Este don es más una bendición que maldición, sin embargo hay ocasiones en las que es difícil no absorber los problemas de los demás. Hoy alguien cercano puede descargar sus problemas en ti. Escucha amablemente, ofrece consejos, pero no ofrezcas hacer más de lo que sea realista. Después de todo, este no es tu problema.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Los retrasos parecen gobernar el día, y no hay manera de sortearlos. El tráfico colapsado dificulta el viaje al trabajo y las llamadas no se devuelven. Te sientes como si pasases el día en una puerta giratoria, dando vueltas, pero sin ir a ninguna parte. Anímate y haz todo lo que puedas por seguir adelante con tu humor intacto. El chocolate puede ayudar. ¡Mañana será un mejor día!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

La burbuja en la que has estado viviendo desde hace tanto tiempo puede estallar hoy. Podrías enfrentarte a algunas decepciones reales. Trata de no dejar que esto te desanime. Trata de tener en la mente el panorama general lo mejor que puedas. Recuerda que los viajes, las reuniones y los días de diversión siempre se pueden reprogramar, y entonces tendrás el placer de esperar con ganas estos eventos una vez más.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Este es un día para la introversión más que la extroversión. También es una buena cosa porque el mundo exterior no es demasiado agradable. Nada parece ir bien. Los cheques no llegan y no te devuelven las llamadas. Te sientes ineficaz en el mejor de los casos. Ánimo. No tiene nada que ver contigo y todo con los planetas. Ese estado de ánimo va a pasar. Mientras tanto, haz algo que sea divertido.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Has permitido que los problemas de dinero se vuelvan demasiado importantes. Es cierto que tu situación financiera no es tan de color de rosa como te gustaría que fuera, pero ¿lo es la de alguien? Trata de poner los problemas en perspectiva. No hay necesidad de dejar que estas preocupaciones afecten tus relaciones con amigos y familiares. Pide ayuda si sientes que la necesitas.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tu cuerpo, que por lo general funciona a toda velocidad, te está diciendo que reduzcas la velocidad. Necesitas tomar un descanso de vez en cuando. Comer algo dulce mientras ves la televisión no te hará entrar en una espiral descendente de la que nunca saldrás. Por el contrario, tal indulgencia puede hacer que sientas renovación. ¿Por qué no lo intentas?

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy es un día para dormirte en tus laureles, literalmente. Has logrado mucho en los últimos días. Te has ganado un poco de tiempo libre. Llama al trabajo diciendo que has enfermado y vete a ver una película al mediodía. Sal a comer y pide una copa del mejor champán. Dedica este día a reflexionar sobre tus logros antes de poner tu mente en el próximo proyecto.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Es posible que anoche hayas llegado a casa después de la hora apropiada y puedes sentir algo de cansancio. Toma tus vitaminas y no utilices el café como estimulante. Da una caminata a paso rápido para despejar la cabeza y libera endorfinas. Te va a levantar el ánimo. Esto te permitirá funcionar con tanta agudeza como la que normalmente tienes. ¡Ten cuidado con que esas horas de la noche no se conviertan en un hábito!

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tus emociones pueden nublar tu intuición hoy. Puede que no leas los pensamientos y sentimientos de los demás de la forma en que normalmente lo haces, y podrías pensar que es una desventaja. Esto es sólo una condición temporal. Hoy vas a tener que confiar en la lógica. Esto podría ser útil al final. La intuición es mucho más útil cuando se combina con el intelecto.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Es importante hacerle frente a problemas en tu cabeza, pero no a costa de poner tu vida en suspenso. Una persona importante, alguien que actuó como tu piedra de toque, ya no está de forma prominente en tu vida. Este es un ajuste difícil para ti. Haz un esfuerzo extra en no alienarte como es tu tendencia cuando aparecen los problemas. Esfuérzate en socializar y puede que encuentres nuevas amistades.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Verse bien es la mejor venganza. Si estás tratando de salir de una relación fallida, la mejor manera de salir de la depresión es verte lo mejor posible. Levántate temprano y sal a correr o vete a una clase de yoga. Compra ropa nueva y presta un cuidado especial a la forma en la que te arreglas. Vas a levantar tus espíritus y atraerás a alguien nuevo y más apropiado.

