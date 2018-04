Predicción del horóscopo de hoy sábado 21 de abril: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 21 abril 2018, 03:12

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 21 de abril.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La energía astral de hoy te conduce por un sendero de evolución que comprende un estado cambiante de concientización en nuestra sociedad y te ayuda a convertirte en parte de ella. Quizás hasta sientas que el sistema está cambiando ante tus ojos. Tus ambiciones deberían tomar en cuenta estas transformaciones profundas y estar prontas a adaptarse rápidamente a ellas.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Lo que te distingue es tu punto de vista ante la vida. Tu filosofía y creencias son las que te convierten en quien eres. Sin embargo, en este momento, la energía astral en juego quizás te esté pidiendo que cambies rotundamente tu enfoque hacia la vida, tus creencias y quizás hasta tu imagen de Dios. No intentes resistirte. Simplemente deja que estos cambios sucedan si así debe ser.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

En este momento tu relación quizás esté atravesando un período de crisis. Podrías estarte comportando demasiado posesivamente sin darte cuenta de ello. Hoy, la configuración planetaria te mostrará qué hacer para enfrentarte a estos problemas y para que la relación sea más saludable en general. Trata de comprender qué deseas de verdad para poder compartirlo con tu pareja.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

La fase en que se encuentran hoy los planetas debería servir para recordarte que tu cuerpo es un templo... Si deseas estar en condiciones de manejar todos los pequeños desafíos de la vida, precisas tener un buen estado físico. Quizás deberías pensar en una buena alimentación y algo de ejercicio. Tanto tu mente como tu cuerpo te lo agradecerán. Y, en general, te sentirás muchísimo mejor.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy quizás debas estar a la defensiva en tus relaciones con amigos y familiares si deseas que el final de tu día termine sano y salvo. Con la combinación de influencias a partir de la configuración planetaria de hoy, podría sentirse mucha tensión emocional en el aire. Hasta las cosas más pequeñas podrían desencadenar un conflicto de proporciones. Si hoy te quedas en casa, quizás desees pensar en algunas distracciones para mantenerte alegre.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Ten cuidado de que tus palabras digan lo que realmente piensas. El aspecto celestial de hoy podría inspirarte a expresar algunas opiniones fuertes. Pero también podría resultarte fácil irte de boca. Trata de no ofender a nadie con tu discurso. Y asegúrate de que tu jefe u otras personas influyentes no se ofendan por lo que tienes que decir. Si tienes cuidado de no crearte enemigos, sentirás cierta liberación cuando hables con el corazón. No emplees términos vagos o complejos. Asegúrate de que tus palabras sean fáciles de comprender.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy quizás sientas que alguna fuerza poderosa está transformando el sistema en el que te encuentras y que ayudaste a construir en los últimos años. La combinación de influencias celestiales en juego te permiten conocer las corrientes de pensamiento que pueden transformar de modo fundamental nuestra visión de la sociedad. Y muy pronto, podrías cambiar el modo en que te relacionas con el sistema actual.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Tu signo solar te da una gran sensibilidad ante las principales transformaciones que tendrán lugar en el mundo, y quizás hasta te involucres en las mismas. Si trabajas en política, quizás pienses en los conceptos del partido del futuro, del mismo modo que si trabajas en el campo de la ciencia, te ayudaría a hacerte camino hacia nuevos descubrimientos. Permite que la energía de la configuración celestial de hoy te inspire.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Quizás sea difícil enfrentarte a todas las dudas que flotarán en el aire durante el día. La atmósfera muy intensa podría ser la raíz de conflictos entre miembros de la familia. Si no deseas ser blanco de todos los altercados del día, debes establecer reglas claras. No necesitas sentirte responsable de todo lo que sucede, porque no lo eres.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Quizás tu vida amorosa guarde preguntas aún sin resolver. Ahora es el momento de salir de la duda. La influencia de los planetas te está diciendo que saques a la luz todas esas cosas que no te satisfacen de tu relación. Quizás no encuentres la solución enseguida, pero no dudes en confiar en tu pareja, ya que necesitas compartir las emociones con alguien.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Probablemente eres de naturaleza alegre, pero hoy quizás te resulte difícil encontrar con quién divertirte. Tienes dos opciones para el día: hablar de temas deprimentes con los demás, o simplemente decidir quedarte a solas. Es probable que la segunda solución sea mucho mejor para ti. Aprovecha el día para ocuparte de ti, ya que es probable que lo necesites.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Dicen que cuando las personas con tu signo solar no tienen idea de qué dirección tomar en la vida, la vida parece abrirse ante ellas con más opciones que nunca. Más necesitan poder decirse a sí mismos «No tengo nada que perder. ¿Por qué no intentarlo entonces?». Quizás parezca una actitud riesgosa ante la vida, pero el aspecto en juego hoy quizás te muestre cuán necesaria puede ser.

