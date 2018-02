Predicción del horóscopo de hoy miércoles 28 de febrero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Miércoles, 28 febrero 2018, 03:35

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 19 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tú dominas muchos temas, así que propaga tu conocimiento a tu alrededor. Otros prestarán atención a tus palabras. Úsalas con cuidado. Puede que saltes de un tema a otro, pero eso está bien. Las aventuras inesperadas que te encuentres te mantendrán en constante entretenimiento. No te preocupes por las consecuencias. Sal y diviértete. ¡La energía del día es eléctrica!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

No te preocupes tanto por los demás hoy. Tu trabajo es divertirte. Mantén las cosas equilibradas para no ahondar demasiado en un tema o proyecto específico. El día apunta hacia la variedad, así que dedica algún tiempo a muchas cosas diferentes. Puedes descubrir un talento sin explotar o un nuevo interés. Disfruta de la exploración.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Contrólate y averigua qué es lo que tu corazón desea. Hay una fuerza agresiva tirando de tus fibras hoy. A menos que tengas muy claro qué es lo que quieres y sientes, podrías perder tu equilibrio fácilmente. Mantén los pies en el suelo y todo debería ir bien.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Dirige tu agresividad en la dirección correcta hoy. Eso no debería ser demasiado difícil ya que conoces y entiendes el significado de un trabajo bien hecho y lo que se necesita para lograr las cosas. Tienes ansia por poner en marcha ciertos proyectos. Has hecho la organización y la planificación. Confía en que sabes exactamente cómo proceder.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy no es un día para simplemente pasar el rato. Hay un asunto muy importante que debe ser tratado antes de poder participar en cualquier actividad de diversión. Los eventos de la noche van a ser divertidos y gratificantes, siempre y cuando cumplas con los deberes del día, dejando tu mente libre de obligaciones.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Trata de mantener tus emociones bajo control hoy. Es posible que puedas llegar a enojarte extremadamente y a hacerte daño a ti y a las personas que tengas cerca. Es importante mantener cierta modestia y humildad en todo momento. Vas a construir un buen carácter que se gane el respeto de los demás, incluidos tus superiores.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Puedes sentir que alguien está tratando de molestarte. Es importante que ahora no olvides quién eres. No te sorprendas si sientes un tirón negativo de alguien o de algo. Si es así, aléjate de la situación. No es tu responsabilidad hacer felices a todos. No te entristezcas al tratar de alegrar a los demás.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy es un día fantástico para ti. Serás capaz de lograr mucho durante el día, dejando la noche abierta para disfrutar del entusiasmo con otros. Una vez que te encargues de las cosas necesarias, no dudes en tomarte una buena ración de diversión. Te has ganado el derecho a liberarte y a divertirte. Hay confianza en tu paso, así que muestra tu orgullo.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Es posible que tengas que hablar mucho hoy, pero eso es natural. Tienes mucho que decir, así que, ¿por qué no decirlo? Vas a lograr tus objetivos con muy poco esfuerzo. Diviértete y no dudes en tratarte a ti de la manera que mereces. Respétate a ti, y los demás te respetarán. Siéntate con la espalda recta y muestra orgullo por ser quién eres.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tal vez te resulte difícil cumplir con alguna tarea hoy. Tu mente puede sentirse fragmentada. Puede ser difícil enfocarse. Si este es el caso, no te preocupes demasiado por ello. Tal vez es el Universo quien te dice que no pasa nada por no centrarse. Mantén las cosas ligeras y despreocupadas. No hay necesidad de estresarse por algo que sólo existe en tu mente.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy sal a divertirte. Escapa de tu estado de ánimo laboral y diviértete. Ve a un lugar nuevo y da un largo paseo al aire libre con amigos. Tienes una gran cantidad de energía, así que comparte tu entusiasmo con otros. Hay un emocionante rumor en el aire que deberías aprovechar y al cual contribuir. Tómate un descanso de lo mundano y vive una aventura.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Anota algunos de tus pensamientos hoy. Comunica tus sentimientos en un diario o escribe cartas o correos electrónicos a personas a las que no hayas visto en mucho tiempo. Mantén el tono ligero. Tienes un montón de información para compartir, te des cuenta de ello o no. Este es un buen día para vestirse, salir y divertirse. Comparte una comida con amigos y deja tus preocupaciones para otro día.

