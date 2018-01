Predicción del horóscopo de hoy miércoles 10 de enero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Miércoles, 10 enero 2018, 02:21

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Puedes estar en un estado de ánimo tranquilo y reflexivo hoy. Podrías recibir una comunicación de un viejo amigo que te haga recordar los buenos tiempos de tu juventud. No puedes evitar mirar a algunas de tus decisiones fundamentales y preguntarte cómo de diferente hubiera sido tu vida si hubieses elegido otras opciones. No tiene sentido jugar a ese juego. No te preguntes acerca de "qué pasaría si". Acepta lo que tienes.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy, olvídate de socializar, trabajar y contestar el teléfono. Quédate en casa y cúbrete con una manta junto al fuego. Saca tus viejos anuarios o álbumes de fotos y diviértete reflexionando sobre los buenos momentos de tu pasado. Disfruta de la tranquilidad y el silencio. Escucha el tictac del reloj y el viento soplando afuera. Mide el tiempo por las sombras que se mueven a lo largo de la habitación. Dedica el día de hoy a la meditación.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

No te sorprendas si los vecinos aparecen en tu puerta pidiendo un favor y no precisamente para pedir azúcar. Aunque tu primera respuesta será que sí (es tu naturaleza, después de todo), piénsalo dos veces. Este "favor" podría implicar un gran compromiso de tiempo. ¿Es esto lo que quieres hacer? Puedes poner tus necesidades por delante de tus amigos y aún así ser un buen vecino. No te preocupes, lo entenderán.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Es probable que te despiertes hoy con la compulsión de limpiar u organizar algo. Esto no es propio de ti. Si no te conociésemos tan bien diríamos que se trata de tu instinto paternal o maternal. Satisface tus deseos internos hoy. Mañana probablemente vas a tener un estado de ánimo diferente.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy debe ser un día sin tabúes como estrategia para tu próximo paso profesional. Si estuvieras en el ejército, serías un general de cinco estrellas ahora porque tu sentido táctico es muy bueno. Por desgracia, en tu empresa no entregan estrellas. Vas a tener que conformarte con un aumento de sueldo y un ascenso, que es lo menos que pueden ofrecerte después de todo tu esfuerzo. Si no hay ninguna oferta de este tipo, ¡reclama!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

El día de hoy podría en gran parte estar dedicado a las tareas domésticas. No es exactamente la tarea más glamurosa, pero obtienes un cierto placer de la atención a las necesidades diarias. Paga algunas facturas, lava la ropa, trabaja en el jardín y cocina. Tu pareja o tu familia apreciarán tus esfuerzos. Es aún más divertido si no esperan eso de ti. ¿Y quién sabe? A lo mejor se pondrán a ayudarte.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Este va a ser un día muy ocupado para ti, y es muy probable que ames cada minuto. Puedes esperar a conocer a muchas personas. Habrá viajes y desvíos secundarios que no esperabas pero son aún más agradables por su espontaneidad, como el almuerzo inesperado con un amigo. Tales momentos robados enriquecen tu vida.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Este va a ser uno de esos días en los que te molestas si alguien se toma demasiado tiempo en tomar una decisión. No vas a tener paciencia para tolerar a cualquier persona que revise cada uno de los detalles de un problema. Es más probable que quieras simplemente tomar una decisión, para bien o para mal.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Es probable que sea un día orientado a satisfacer las necesidades de la familia. A las personas inferiores a ti no les gustaría esa obligación, pero a ti sí. Tienes un espíritu enriquecedor. Siempre y cuando sientas que te aprecian, estarás feliz por ir más allá de tus responsabilidades. Puedes esperar sentir el amor de quienes te rodean. Tienes una naturaleza dispuesta y generosa, y eso se nota en tu aura como si fuese un faro que da su luz a todos.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

La culpa puede ser un poderoso motivador, pero no es uno puro. Hoy podrías sentir la obligación de ayudar a un miembro de la familia con algo en lo que preferirías no tomar parte. Hay momentos, como éste, en el que los deberes familiares se imponen a los deseos personales. Haz todo lo posible por ser servicial y amable, a pesar de que este podría ser un momento difícil para ti. Te sentirás bien una vez que todo esté hecho.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy puedes sentir que las obligaciones y compromisos con los demás te abruman. No tienes ni un momento libre para ti, ¡ni siquiera para ir al baño! Es evidente que algo está desequilibrado. Es el momento de tomar las riendas de tu vida. Es maravilloso que tengas un espíritu tan generoso, pero no le haces ningún favor a nadie si te quemas por culpa del cansancio. Tómate tu tiempo para volver a llenar el pozo de tu alma.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Los que te conocen de verdad encuentran tu falta de confianza frustrante. Tus talentos son alarmantes para los simples mortales, pero rara vez recibes crédito por todas tus habilidades. Hoy tienes la oportunidad de participar en un proyecto que podría edificar o desgarrar tu carrera. Es posible que dudes, analices tus capacidades en tu mente y te quedes a medias. No sólo puedes hacer esto, ¡puedes hacerlo mejor que nadie!

