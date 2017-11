Predicción del horóscopo de hoy miércoles 22 de noviembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Miércoles, 22 noviembre 2017, 01:49

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 22 de noviembre.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

¡Será un día estimulante para ti! Te sentirás muy bien y no tendrás problemas para canalizar toda tu energía en tus actividades. Pero no te sorprendas si te encuentras con alguna resistencia. Aunque tus ideas sean muy creativas, puede que no satisfagan todos los gustos. De hecho, podrías encontrarte con alguna oposición. Sé determinante y conseguirás tus objetivos hoy.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Ten cuidado con no perder la calma hoy. Te muerdes las uñas en estos días, aunque tu audaz naturaleza haya sido frenada por limitaciones financieras y profesionales. De nada sirve pensar en grandes ilusiones en este momento. Por otra parte, si lo haces, puedes esperar que se produzcan algunos enfrentamientos. Si te aconsejan tener más cuidado, presta atención a la sugerencia.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy el tiempo se detendrá y hasta podría parecer que retrocede. Utiliza esta pausa para reflexionar sobre tus motivaciones. Las pistas astrológicas parecen sugerir que actualmente estás resolviendo cuestiones que conciernen a la suerte de otra persona. Tal vez deberías emplear la misma cantidad de tiempo considerando también tu propio destino.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

En general, el clima es tenso en el trabajo y en casa. Vas a tener una sensación de inquietud y sentir un anhelo de cambio, pero también sentirás renuencia a hacer un movimiento real en esa dirección. Tu juicio te dice que las quejas que no conducen a la acción no tienen sentido. ¿Por qué no ser el catalizador que provoca la acción?

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Puedes vislumbrar que el día comienza con una pregunta abierta sobre ti. Puedes haber notado ciertos aspectos físicos o psicológicos de ti que te hacen sentir incomodidad. El día que tienes por delante te puede obligar a tomar medidas para corregir esa actitud. Si compartes tus preocupaciones con un amigo o pariente, podrás lograr muchas cosas.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tener una opinión personal sobre cualquier cuestión no es la cosa más difícil del mundo. Más difícil es confrontar, con cierta objetividad, las opiniones de los demás. La energía celestial actual está marcando un cambio hacia un modo de pensar que tiene una orientación más científica. Este ya no es el momento de afirmar, sino de aprender de los demás.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

¡Basta ya de pensar solo en ti! Ha llegado el momento de sacar algunas conclusiones. Estás al final del extenso volumen que estabas escribiendo sobre tu vida interior. Vas a tener que integrar lo que has aprendido con las diferentes emociones y situaciones que estás viviendo ahora. "Normalización" será la palabra clave para los próximos días.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

La seducción a través de las palabras es tu verdadero poder. Tienes un gran talento para cualquier cosa relacionada con las palabras. ¡Así que hoy vas a ser capaz de atraer aún más admiradores! Con la energía planetaria actual, seguramente obtendrás el primer premio en cualquier concurso de palabras. Si has estado pensando en escribir una carta de amor o un perfil para un sitio web de citas, ¡hazlo ahora!

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si siempre has sentido el deseo de escribir, ahora es el momento de dar el paso. ¡Ciertamente no te falta imaginación! Tu problema puede ser que tienes dificultades para tomarte en serio tu prosa. No pienses en ser "un escritor". ¡Simplemente tienes que escribir! Y sobre todo, no dudes en dejar que la gente lea lo que escribes. Un grupo de escritores sería una gran manera para que puedas salir de tu escondite.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Es posible que tengas grandes dudas durante el día. Puede que tengas que ocultar la verdad o, por el contrario, decirla en voz alta. Si este es el caso, di lo que está en tu mente. Las actuales posiciones planetarias te apoyarán, lo cual te ayudará a formular tus ideas de manera que no asustes a la gente, y de hecho, podría incluso atraerles a tu punto de vista.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hay momentos en que tu capacidad de pensar con claridad revela tu enorme madurez. No eres generalmente una persona soñadora, así que es bastante difícil que te dejes llevar a situaciones ambiguas. Si actualmente tienes asuntos sentimentales en tu vida, este sería un excelente día para buscar el balance. Pero trata de no ser demasiado insensible.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Es posible que hayas sentido un poco de frustración en tus iniciativas en los últimos días. Obstáculos externos, como eventos que causaron retrasos, o restricciones internas, como tu propia apatía, representaron un claro desafío para ti. Algunos asuntos deben ser resueltos antes de que puedas lograr ningún progreso real. El día que tienes por delante te puede dar la oportunidad de resolver estos problemas de una vez por todas.

