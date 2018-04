Predicción del horóscopo de hoy martes 17 de abril: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Martes, 17 abril 2018, 01:20

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy martes 17 de abril. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Conocerás algunas personas distintas a cualquiera que hayas encontrado en tu pequeño mundo. El tipo de individuos que no sólo no piensan como tú, pero que pueden mostrarte un lado de la vida que nunca has visto antes. Será como si fueras un abogado y pasaras todo el día deambulando entre los trabajadores de un circo. La energía astral te ruega que te abras a nuevas experiencias.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si esperabas cerrar un trato o firmar un contrato importante, hoy realmente no es el día para hacerlo. La configuración planetaria actual no muestra la mejor de las posiciones para encontrarte cara a cara con los demás, sin importar el tema a tratar. Espera otra semana antes de cerrar ningún trato o hacer cualquier tipo de negociación.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Si deseas adoptar el rol que te mereces en la vida, es hora de controlar tus finanzas. No puedes simplemente recostar tu cabeza y andar por la vida esperando que todos los problemas no te afecten. El día de hoy te empujará a encontrar los medios para estabilizar tu situación financiera de una vez y para siempre. Si a veces llevas a casa un poco más de dinero de lo usual, ¡no te duermas en tus laureles pensando que es suficiente!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Estarás en medio de un cambio de filosofía de vida. Si las cosas no funcionan exactamente de la manera que desearías, necesitarás una especie de puerto en la tormenta. La energía astral de este día te empujará a buscar ese puerto entre tus amistades. ¿Quiénes son esas personas con las que siempre puedes contar? ¿Es posible que sean como una segunda familia para ti? ¡¿Por qué no se los dices?!

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy habrá mucha tensión en el aire. Has utilizado mucha de tu energía últimamente y es posible que sientas agotamiento. Y como necesitas calma y hasta dormir un poco para sobreponerte, deberías intentar programarte un pequeño descanso hacia el final del día. ¿Por qué no piensas en salir a pasear en tu bicicleta o a caminar por el parque? ¡Tu mente disfrutará de la paz y la tranquilidad!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si existe algo que deseas que los demás aprecien en ti es tu sinceridad. Pero para ello, necesitas ser muy consciente de muchas cosas, y sobre todo, de tu confianza personal. La energía astral del día de hoy te hará preguntarte algunas cuestiones: ¿Qué has hecho por ti últimamente? ¿Has tenido real sinceridad contigo mismo o misma?

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy sentirás la necesidad de observar tu situación laboral más de cerca, al menos que recientemente te hayas enamorado totalmente de tu carrera de manera que tus responsabilidades diarias sean las que menos te preocupan. Con esta energía astral, desearás seguir con tus proyectos como prioridad. Quizás existan ciertas tareas que sería mejor delegar, u otras que deberías controlar más de cerca. Sentirás ganas de reorganizarte.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Es hora de que seas feliz. Como ya lo habrás notado, una especie de viento alocado está a tu alrededor en estos días. La energía celestial te incentivará a que dejes detrás todo lo que te mantenía con las manos atadas, ¡y a liberarte de las ataduras que te amarraban! Libérate de las personas y situaciones tóxicas. A veces el retirarte es lo mejor que puedes hacer para todos.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy deberías esperar bastante tensión. De repente te darás cuenta que no has progresado todo lo que hubieras deseado en el trabajo, o que algo que has terminado recientemente no ha producido el impacto que esperabas. ¡Y eres el tipo de persona que se molesta con este tipo de situaciones! Por lo tanto, busca un estado mental tranquilo para que esto no te moleste. ¡También deberías encontrar una manera de deshacerte del exceso de estrés antes de ir a casa esta noche!

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

En este momento, parece ser que eres el único o la única que está haciendo toda la organización entre tu grupo de amigos. Cuentan contigo para que hagas los planes para el cine o el teatro, o hasta para que organices algunas pequeñas fiestas en casa. Pero si tienes ciertos ideales más importantes sobre los que deseas trabajar, ¿por qué no utilizas todas estas habilidades organizativas para algún tipo de causa humanitaria o social? Posiblemente utilicen tu ayuda y hasta te sentirás como si hubieras encontrado una segunda familia.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy, algo o alguien pondrá mucha presión sobre tu persona. En este momento las personas están bastante estresadas, posiblemente por razones financieras o económicas. Alguien te llamará para molestarte preguntando qué compañía de larga distancia elegirás, otros te presionarán para que termines lo que debería haber estado terminado ayer, otros querrán algo más de ti... Esta noche, haz tiempo para relajarte y desconectarte.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Si tienes hermanas o hermanos será un buen día para poner todas las cartas sobre la mesa, especialmente si tienes hermanos mayores que tú. Ya no soportarás su autoridad. O quizás te encontrarás en la situación opuesta, donde eres el más maduro de los hijos, aunque tu hermano o hermana tenga diez años más que tú. Cualquiera sea la situación, trata de aclarar las cosas.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.