Predicción del horóscopo de hoy martes 16 de enero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Martes, 16 enero 2018, 02:56

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy martes 16 de enero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Te interesa lograr una mejor comprensión de ti y de tus reacciones ante el mundo que te rodea. Pues bien, hoy debes tomarte tiempo para mirar más allá de tus éxitos y fracasos, sobre todo en lo que se refiere a tu vida familiar. La atmósfera está cambiando y las cosas serán mucho más positivas en los próximos días. Piensa en compartir con los demás lo que has aprendido.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

¡Este es un día perfecto para enamorarse! Puedes esperar que suceda cualquier cosa hoy. Incluso puedes conocer a alguien que esté dispuesto a amarte, apoyarte y escucharte cuando más lo necesites. Necesitas dejar atrás todos tus miedos y dudas en un día como hoy. Además, un poco de locura de vez en cuando no hace daño. ¡Lanza la precaución al viento!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy realmente vas a ser el centro de atención. Esto podría ayudarte a cambiar la imagen tan negativa que tienes de ti. Tienes cierto tipo de energía y magnetismo en ti, ¡y ya era hora de que alguien los notase! Es perfectamente natural que sientas orgullo y que otras personas reconozcan tu arduo trabajo y esfuerzo. ¡Disfruta de este momento de gloria!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si has estado sintiendo un poco de enfermedade, la configuración planetaria de hoy te hará sentir mucho mejor. En pocos días tendrás fuerza para continuar con los proyectos que tal vez comenzaste el mes pasado. Muchas cosas están cambiando en tu vida. Tus motivaciones están evolucionando y tus ambiciones podrían tomar una dirección diferente.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

¡Hoy es otro día apasionado de una serie de días apasionantes! Por lo general, eres una persona bastante reservada en lo que a sentimientos se refiere. Expresarás mucho más tus emociones durante los próximos días. Puedes ser como un fuego atrapado dentro de un muro de hielo, ¡y hoy el hielo comienza a derretirse! ¡Deja que lo haga y disfruta de ello!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si hoy te encuentras con alguien un poco extraño o excéntrico, tratar de llegar a conocerle, porque esa persona podría ser un reflejo de una parte de ti. Esa persona te ayudará a darte cuenta de la mucha innovación y modernidad que de verdad tienes y cuánto deberías apreciar tus maravillosas cualidades. Conocer a esta persona podría ser una especie de ejercicio de autosatisfacción.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Si a menudo ayudas a los necesitados, o si ayudar a la gente es parte de tu profesión, el día ayudará a sacar ciertas ideas a la luz. Necesitas dedicar tiempo regularmente a cuidar de ti. Si no lo haces, no serás capaz de seguir ayudando a los demás. Piensa en ello y deja de poner excusas sobre por qué no se puede hacer. Piensa en ti primero, para variar.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Te ves bien y sientes mucha pasión. ¡Si simplemente tus pasiones pudiesen ser correspondidas! A pesar de que puede que no haya alguien especial en tu vida en este momento, esa no es razón para que no te trates bien. Sal a comer bien, o mejor aún, pide comida para llevar y come en casa, con música, velas y tu mejor porcelana. Debes apreciarte incluso si nadie más lo hace en este momento.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Disfrutas de las recompensas cosechadas por todos tus esfuerzos. Pero en tu vida amorosa, tienes que admitir que nunca puedes tener la seguridad de la cantidad o calidad de los frutos de tu esfuerzo. Sin embargo, hoy, puedes darte cuenta de que es hora de plantar nuevas semillas. Puede que no sepas cómo va a resultar, pero sabes mejor que nadie que no puedes ganar si no juegas.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Probablemente sabes que no alcanzarás la libertad de un solo golpe, sino poco a poco, a medida que avances por la vida. Tal vez has estado sintiendo como si no tuvieses suficiente libertad. En los próximos días podrías encontrar las situaciones o personas que necesitas para liberarte. No te olvides de que el amor es la mayor libertad de todas. Podría ser el momento de hacer espacio para él en tu vida.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Durante el día puedes tener la sensación de que algo ha cambiado en la forma de relacionarte con los demás. Será como si la gente estuviese más segura de sí misma, más abierta, más expresiva. ¿Dónde exactamente encaja todo esto? ¿Tienes ganas de encantarles a otras personas sólo por diversión? Este período es ideal para el cuidado de tu apariencia y para ponerte en forma. ¡Hazlo!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

¡Por fin puedes relajarte un poco! Eso es lo que podrías pensar teniendo en cuenta la energía celestial de hoy. El momento es perfecto para prepararte para los desafíos que hasta ahora eran sólo ansiedades internas. Si estás pensando con claridad hoy, es porque tienes fuerza para enfrentarte a tus problemas. Ahora que tienes confianza en ti de nuevo, es posible que le abras tu corazón aún más a alguien querido.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.