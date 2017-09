Predicción del horóscopo de hoy lunes 18 de septiembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Lunes, 18 septiembre 2017, 02:01

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 18 de septiembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tu intuición, imaginación y perspicacia te han servido bien en el trabajo y deben dar frutos pronto. Un aumento de sueldo, comisión o tal vez la oportunidad de invertir en la empresa podrían serte ofrecidos. ¡Tu autoestima definitivamente recibirá un impulso! También puedes descubrir que tu intuición es mucho mayor que de costumbre y la gente te está buscando por ello. Date una palmadita en la espalda. ¡Te lo mereces!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Puede que los sentimientos de intranquilidad llenen todo el día. Podría parecer que no hay razón válida para ello. Todo parece ir bien para ti, y nadie cercano a ti tiene ningún problema. Probablemente no sea nada trascendental. Puede ser que intuitivamente estés recogiendo los problemas y ansiedades de las personas que pasan por la calle. Tu intuición es alta hoy, por lo que físicamente podrías sentir casi cualquier cosa. ¡Ten paciencia!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Una amistad, tal vez una mujer, podría estar molesta o incluso enojada contigo hoy. El dinero podría estar involucrado de alguna manera. Es posible que no haya nada que puedas hacer para tranquilizar a esa persona en este momento, así que lo mejor es dar lo que puedas y luego retroceder. Sea lo que sea que haya salido mal, probablemente esté exagerando, y con el tiempo se va a dar cuenta de ello. Mientras tanto, haz lo que puedas para sacar fuera tus propias ansiedades. ¡Ten paciencia!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

¿Es tu jefe una mujer? Si es así, aléjate de ella hoy. Por decirlo suavemente, no está de buen humor. Trabaja duro, sé muy dulce con todos y haz buen uso de tu diplomacia innata. Puedes estar en el extremo receptor de algunas palabras fuertes, pero al permanecer enfoque y seguir tu rutina de tu manera habitual y eficiente, debes evitar cualquier discusión importante. Trata de mantener la calma, ¡y espera a que se vaya a casa temprano!

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Los viajes pueden causar más problemas de los necesarios. Puedes olvidar algunos elementos vitales al empacar o podría haber muy poco tiempo para preparar todo. Tu avión puede retrasarse o puedes perder algo valioso. Trata de atajar problemas potenciales. Utiliza una lista al empacar, guarda los objetos de valor cerca de ti y lleva muchos libros y CD por si tienes que esperar por un retraso. A pesar de todo, ¡diviértete!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Las finanzas pueden causar malestar con un amigo hoy. Tal vez esta persona te debe dinero y no puede pagarte, o viceversa. Si este es el caso, traten de llegar a algún tipo de acuerdo que satisfaga a ambos. Siempre hay una manera de crear una situación en la que todos ganen si no se enojan tanto que su objetividad quede totalmente aniquilada. Mantén la calma, céntrate y todo debe ir bien. Ten paciencia.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Un evento social podría ponerte en contacto con alguien que lleva consigo mucha amargura y enojo. Esto probablemente no será muy agradable para ti, ya que esta persona podría verte como la audiencia perfecta para todos sus problemas. ¡No sientas agobio! Sé cortés, pero excúsate tan pronto como sea posible. ¡Están presentes otros amigos cuya compañía disfrutarás mucho más!

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Las actividades de grupo relacionadas con temas de meditación, psíquicos o espirituales, o actividades artísticas, son probablemente muy atractivos para ti en estos momentos. Este es el día perfecto para comenzar una clase o asistir a una conferencia sobre estos temas. Podrías conocer a personas interesantes que se conviertan en amigos cercanos. Es probable que sientas un vínculo psíquico con quien te encuentres hoy, y es muy probable que tengas la sensación de que tu vida ha cambiado para mejor.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Las obligaciones con los demás podrían hacer que te inclines por quedarte en casa hoy, pero los temas profesionales importantes podrían llevarte a trabajar. Esto podría causar un conflicto interno, y puede que tengas que enfrentarte a una elección. Sólo tú puedes tomar esa decisión, pero trata de actuar con objetividad y tomar todos los hechos en consideración. No permitas que todo te altere emocionalmente. Eso sólo empeorará la situación.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tu casa puede ser un lugar muy ocupado hoy. Los visitantes pueden ir y venir todo el día, probablemente molestando a veces. También puedes encontrarte con tener que calmar ataques de ira por parte de algún miembro de tu familia. Ten cuidado, sin embargo, con que el problema de esta persona no te encuentre tan susceptible que te entre un ataque de ira también. Trata de mantener la calma, céntrate y podrás superar el día.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Algunas noticias maravillosas relativas al dinero y los asuntos profesionales podrían llegarte hoy. Tu natural bondad y compasión por los demás te ha llevado a hacer algunos buenos amigos que también son valiosos contactos de negocios. Esto, sin duda, está dando sus frutos. Tu sentido de la estética está como nunca, por lo que este es un gran día para iniciar cualquier proyecto creativo que tengas en mente. El éxito, sin duda, te va a llegar.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Los niños o posiblemente algunos amigos cercanos o un interés amoroso podrían estar molestos hoy. Tus finanzas no están lo suficientemente bien como para permitirte algo que ellos piensan que absolutamente tienen que tener en estos momentos. Puede que tengas que calmar sus sentimientos, asegurándoles que "ahora no" no significa necesariamente "nunca". Si no responden, no presiones. Tendrán que aceptar la situación a su manera.

