Predicción del horóscopo de hoy lunes 20 de noviembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Lunes, 20 noviembre 2017, 02:09

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 20 de noviembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Una nueva relación se está construyendo sobre la capacidad de predecir y contar con las acciones de tu amante. Sin un vínculo de apoyo, esta historia de amor se convertirá en una zona de guerra competitiva donde ganar se convierte en el objetivo. Hoy, presta atención. No quieres ganar un concurso de amor. Hacer que funcione es ganar.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si ves al objeto de tu afecto hoy, puede resultar un poco incómodo. Prepárate para ello y que no te pille con la guardia baja ni parezcas en estado de petrificación. Ustedes dos han tenido química desde el día en el que se conocieron. No importa cómo lo intentes, simplemente no puedes negarlo.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy es el día en el que finalmente te reunirás con tu ex. Probablemente todavía sientes nervios e inseguridad pero todo esto es parte de la emoción. Es como cuando los dos se conocieron. No quieres emocionarte demasiado, por lo que empiezas a estudiar detenidamente a tu ex y encuentras fallas que distraen la atracción.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Aunque esta relación no comenzó de manera apasionada, la pasión sí va a existir y la chispa se encenderá hoy. Cuida esta llama y el amor crecerá. Esta podría ser esa noche especial en la que el romance y el amor se hagan uno. Todo lo que tienes que hacer es estar allí y abrirte a todas las posibilidades.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Esta noche es una buena noche para una primera cita. Ya sabes que tienes una naturaleza provocadora, así que no trates de ocultarla. En vez, sácala a la luz de manera divertida y disipa cualquier mito sobre que haya otras intenciones. De esta manera, la provocación no es una herramienta para la manipulación.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Los planetas están en un lugar difícil hoy y te hacen sentir ansias. En un día como hoy, un desacuerdo menor podría llegar a ser una gran pelea. Trata de mantener las cosas ligeras y no te metas en nada demasiado complicado. Este es un buen día para estar fuera de casa en vez de tratar de procesar grandes problemas emocionales.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Los palos y las piedras pueden romper huesos, pero todavía no eres consciente de cuánto daño te pueden hacer las palabras. En días como hoy, los insultos pueden volar, pero también se puede aprender acerca de las cosas que a tu amante no le gustan de ti. Esto puede acabar de dos maneras: en purificación o causando un momento tóxico en la relación.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Un viaje sin límites está en las estrellas de hoy. Cuanto más experimentes bajo estos cielos, más lejos querrás ir. Has abierto tu corazón y ahora, si continúas por este camino, llegará a ser insaciable. Hoy vas a tener que enfrentarte con estos deseos.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy puede aparecer un contratiempo, pero no te preocupes. Esto, también pasará. Un amigo en tu nuevo grupo te puede decir que la persona que te interesa acaba de romper con otro miembro del grupo y que la herida está todavía fresca.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Los planetas pueden ser tu guía en la educación del corazón y del alma hoy. Deja que te señalen el camino y te enseñarán. Ahora que tienes una idea general de lo que estás buscando, tienes que averiguar dónde abundan ese tipo de personas.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

El día de hoy trae un dilema en los planetas que no serás capaz de resolver de inmediato. Sientes indecisión entre un pretendiente, a quien conoces desde hace relativamente poco tiempo, y alguien cercano a quien conoces bien pero en quien no confías completamente.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Cuando quedas con tu mejor amigo para el almuerzo, observas que lleva folletos de viajes. Podría confiarte que se siente como si se estuviera ahogando. Quiere encontrarse así mismo/a antes de que sea demasiado tarde, pero no quiere hacerle daño a su cónyuge. Si esto ocurre hoy, lo único que debes hacer es escuchar.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

