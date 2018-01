Predicción del horóscopo de hoy lunes 22 de enero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Lunes, 22 enero 2018, 02:57

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Si eso es lo que tu instinto te dice, ¡créelo! El instinto no miente y ¡seguro que ya lo sabes! Pero una cosa es saberlo y otra cosa es seguir tu intuición. ¡No hagas otro movimiento hasta que proceses esto!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

¡Vitaminas! ¡Es hora de que te cuides! Claro, los atracones del fin de semana son muy divertidos, junto a las noches románticas... pero las cosas buenas también tienen tu lado negativo. Con el fin de recuperarte, ¡céntrate en tu salud! Necesitas preparar tu sistema inmunológico para todo el romance que hay en el horizonte.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Simplemente di que no. ¡Mañana lo agradecerás, igual que tu actual pareja! Se imponen las ganas de alejarse de la realidad. Si no te satisface tu situación actual, ¡acaba con ella! ¡La infidelidad no es en absoluto un sustituto de la honestidad! Es el momento de dar un paso adelante y de decidir.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Disfruta de la diversión. El coqueteo es inofensivo, ¡y esencial! Y en este caso, ¡puede ser también justo lo que te recetó el doctor! Últimamente te has estado sintiendo negligente, y un coqueteo sin sentido e inofensivo puede ser justo lo que tu autoestima necesita para volver a sentirse viva.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

¡Está bien ostentar un poco de vez en cuando! ¡Especialmente si lo compartes con tu pareja! ¡Adelante, gasta, derrocha, aparenta y sal a cenar! Pero no olvides colocar al verdadero diamante de tu vida en un pedestal; tu pareja apreciará el impulso.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

No hay necesidad de criticar. Dale un poco de tiempo. El que tu pareja sea el centro de atención no quiere decir que tengas que estar a la defensiva. Todo el mundo merece un reconocimiento por las cosas bien hechas; eso no quiere decir que ahora estés en un lugar secundario. ¡Paciencia!

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy dale algo de espacio a tu pareja. Los planetas gritan confrontación, y asfixiar a tu ser querido con amor tendrá el efecto opuesto al que estabas esperando. ¡Ni siquiera te molestes! Mañana será otro día.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Es un gran día para que comiences un nuevo proyecto, por varias razones. Tu pareja parecerá distante, ¡pero esto no va a durar! No te ofendas; no es nada personal. Encuentra algo que te entretenga y mañana las cosas deberán asentarse.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Haz la llamada; ¡estarás feliz de haberla hecho! ¡Espera el éxito! Cosechas lo que siembras. Y cuando sea la hora de la cita, hierbas para eliminar tu ansiedad; reemplaza hoy el café por el té de hierbas.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Necesitas un descanso sólido y dormir como bebe, té de manzanilla esta noche y comparte un chocolate con un amante; te traerá consuelo. Ríete hoy y por favor, ¡no te lo tomes como algo personal cuando tu amor haga otros planes!

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Has hecho avances impresionantes románticamente; ¡celebra tu éxito! Ponte los zapatos de baile; ¡esta noche estará llena de risa! ¡Observa la puesta de sol con ya-sabes-quién esta noche! Nunca se sabe a dónde les llevará.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

¡La competencia abunda hoy! Mantén tu ventaja. Ten cuidado con los contratos hoy. No firmes antes de una segunda opinión. Y en lo que se refiere a tu amante... no te preocupes. Tomaste el camino correcto y todo va a seguir mejorando.

