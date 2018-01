Predicción del horóscopo de hoy lunes 8 de enero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Lunes, 8 enero 2018, 02:10

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 8 de enero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Debes estar sintiéndote físicamente fuerte y con mucha energía hoy, aunque también podrías sentir un ligero aturdimiento. Puedes experimentar la sensación de estar con los pies en el suelo y la cabeza en las nubes. Lograr el equilibrio no será fácil, pero deberías ser capaz de lograrlo hoy. Concéntrate hoy en las actividades que impliquen facultades espirituales o imaginación.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

En los próximos años, podrías recordar el día de hoy como uno de los mejores días de tu vida. El romance debería ir bien. Podrías intercambiar palabras de amor con tu pareja. El futuro parece brillante, y debes tener entusiastas planes para dedicarte a lo que realmente quieres hacer. También debes estar sintiéndote especialmente fuerte, con energía, y al acecho para probar cualquier cosa. Un viaje podría surgir muy pronto.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Reinará la felicidad en el hogar cuando amigos y familiares se reúnan en un encuentro largamente esperado. O bien, podrías organizar una reunión de amigos y conocidos interesados en las artes o asuntos psíquicos o metafísicos. Las discusiones deberían ser intensas pero fascinantes. Un joven visitante podría tener algunas ideas y revelaciones inesperadas que maravillarán a todos. Anota todo lo que más te impresione. Disfruta de la velada.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Actividades de grupo, tal vez con un enfoque social, ecológico o humanitario, podrían tener lugar hoy en algún lugar de tu vecindario. Es posible que decidas asistir con tu pareja. Podrías encontrarte con algunos amigos y todos podrían quedarse atrapados por la emoción generada por aquellos que son el centro de atención. Escucha bien y piensa en lo que aprendiste hoy. Podría suponer una diferencia en tu futuro.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Tus valores pueden sufrir un cambio total hoy. Los acontecimientos recientes en el mundo, tu comunidad, tu círculo de amigos e interiores podrían hacer que te des cuenta, te guste o no, de que tú y todo el mundo a tu alrededor están sufriendo una transformación. Esto puede ser un poco desconcertante, pero es un hecho positivo. Tómate las cosas de una en una y observa a dónde van. ¡Probablemente te va a gustar!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Los asuntos espirituales y psíquicos están hoy en el primer plano. Podrías tener mucha inspiración para expresarte creativamente. También podría sorprenderte mucho la sabiduría que encuentres dentro de ti. Una reunión de amigos, tal vez con el propósito de discutir temas metafísicos, podría traer esto a tu atención de manera tan evidente que se te haga difícil de ignorar. No te aferres a la orilla. Fluye con la corriente.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

¿Estás planteándote un cambio de algún tipo? Tal vez estás pensando en mudarte para estar más cerca de los miembros de un grupo al que perteneces. También podrías estar considerando trasladarte a una comunidad donde los valores espirituales y metafísicos no sólo se discutan, sino que también se vivan. Haz una lista de tus opciones, si eso te ayuda. Estás en un período de transición en estos momentos. Todo tiene que ser práctico.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Debes hacer un esfuerzo por ser paciente y tolerante, especialmente en la oficina, aunque es posible que no lo desees. Es probable que respirar profundamente te ayude cuando los proyectos se retrasen y las reuniones se prolonguen. No hay mucho que puedas hacer al respecto. Céntrate y confía en que todo se resolverá al final del día. Mientras tanto, no fastidies a nadie. Los nervios de tus colegas están a flor de piel.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Los asuntos laborales no podrían ir mejor en este momento, especialmente si te dedicas a algún campo de la comunicación, incluyendo la escritura, la edición, la docencia, Internet o los medios de comunicación. Tu situación financiera está, probablemente, mejorando muy rápidamente y estás en contacto con personas agradables e interesantes que comparten tus intereses. También eres cada vez más consciente de los cambios que ocurren en el mundo y haces lo tuyo por ayudar.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

¿Has estado planeando un viaje en avión, tal vez a un lugar distante asociado con una tradición espiritual específica? Lugares cálidos como Egipto, México o Israel podrían ser especialmente atractivos ahora. Podrías ir con un grupo de amigos. Si no has estado considerando un viaje así, piensa en ello. Es posible que recibas algunas ideas sorprendentes y revelaciones de un viaje así. Comienza a planear ahora.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Algunas visiones o sueños vívidos inspiradores e intensos pueden llegarte hoy. Podrían incluir figuras paranormales, como los ángeles. Asegúrate de llevar un registro, ya que tu yo superior está tratando de decirte algo. Haz una lista de todas las imágenes que puedas recordar y analiza lo que estas imágenes simbolicen para ti. Podrías tener algunas ideas profundas sobre el mundo y tu lugar en él.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Puede que un grupo de amigos quieran que vayas con ellos hoy, pero es probable que no te sientas bien para hacerlo. Tu situación financiera también puede requerir un poco de austeridad ahora, así que puede que no sientas que puedes justificar el gasto. En cualquier caso, no vas a querer pasar la noche a solas. Invita a un amigo o pareja a ver una película contigo.

