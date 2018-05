Predicción del horóscopo de hoy lunes 30 de abril: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Lunes, 30 abril 2018, 10:22

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 30 de abril. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Cuando tu personalidad está experimentando cambios tan profundos, lo mejor es dejar que las cosas sucedan y mantener un perfil bajo. Una parte importante de tu subconsciente está ocupada tomando estos cambios en cuenta. La influencia de los planetas te ayudará a caminar hacia una nueva dirección. Pero recuerda, cada paso a su debido tiempo.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

¡Hoy es un día excelente para imponerte! Gracias a la alineación planetaria y a la combinación de energías celestiales en juego, hoy cosecharás los primeros frutos de los cambios efectuados recientemente. Quizás hayas notado que has estado sintiendo un nuevo comienzo. Llegó el momento de hacer planes para los meses que se aproximan. No regreses a las viejas costumbres.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tu Signo Solar hace que sientas una natural atracción hacia los demás. ¿Pero alguna vez se te cruzó por la cabeza ayudarlos a resolver sus problemas? Podrías jugar el papel de madre o padre para alguien que te necesita. A menos, claro, que quieras vivir la vida sólo para ti. Necesitas hacer algunas elecciones en tu vida. Necesitas dar un poco de ti si deseas caminar hacia adelante.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Estás cambiando. ¡Nunca dejas de cambiar! Quizás te estén sucediendo cosas inesperadas en la vida. ¡Qué hubiera pasado si hubieras decidido establecerte donde vives actualmente, y te hubieran ofrecido un empleo en el lado opuesto del planeta! ¿Lo hubieses aceptado? La energía astral en juego no te dará mucho tiempo para organizarte. Aprovecha este tiempo hoy ¡porque las cosas comenzarán a cambiar nuevamente!

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy tendrás interés en experiencias nuevas. Dado tu Signo Solar, la configuración planetaria del día te ayudará a ver el lado práctico de todas las experiencias que vivas hoy. Entonces, no dudes en alejarte de la rutina y conocer gente nueva que podría resultar una verdadera inspiración para ti. ¡Adelante!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

¡Qué gran día para el amor! La configuración planetaria de hoy bien puede sacar a relucir al Cupido que tienes dentro. Usa este momento maravilloso de la vida para comportarte más atractiva y seductoramente con tu pareja, o para tratar de captar la atención de esa persona especial. Sin embargo, trata de no hacer las cosas demasiado complicadamente y evita el deseo de tener todo bajo control. ¡Esa actitud no te llevará a ningún sitio!

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Sientes como si estuvieras recuperando energía y como si muy pronto fueras a poder encarar algo realmente grande en tu vida. Usa el día de hoy para organizarte antes de comenzar. También debes asegurarte de que no te estás involucrando a ciegas en algo que lamentarás más adelante. También es un buen día para ocuparte de tu salud física y mental.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Pareciera que en este momento las circunstancias de la vida te están empujando a tomar un papel de liderazgo. Si te descubres teniendo indecisión, la alineación planetaria de hoy te dirá lo que quizás otras influencias ya te hayan dicho: es momento de elegir un equipo y liderarlo para lograr los objetivos que te encuentras buscando. En este momento los dioses de los negocios están de tu lado.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

En general, odias desperdiciar tu valiosa energía. Hoy quizás debas tener especial cuidado al respecto. Los planetas y su influencia te darán mucha energía para que puedas adelantar trabajo que posiblemente tienes atrasado. Sin embargo, tus decisiones son muy importantes para determinar la cantidad de trabajo que de hecho lograrás realizar. Ten cuidado con el entusiasmo ajeno, podrían hacerte perder el rumbo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy, la pereza de tu signo solar se combinará con la eficiencia de la alineación planetaria. Y quizás sea algo así: vas caminando por la calle, pensando en un poema y al mismo tiempo acordándote de todas las cuentas que tienes que pagar. Tomas la guitarra para entonar una canción, mientras piensas en los quehaceres que has dejado de hacer en casa. La confusión bajo la influencia de esta contradicción celestial puede ser algo desconcertante.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy encontrarás las soluciones prácticas a cosas sobre las que no has tenido mucha seguridad en las últimas semanas. Tus deseos parecen estar lo suficientemente claros pero necesitas algo de ayuda con tus elecciones y la decisión sobre qué rumbo tomar. La combinación de influencias astrales te está pidiendo que pienses en comprometerte con un proyecto que beneficiaría a la sociedad que te rodea. ¿Por qué no?

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Te espera un día intenso de trabajo por delante. Quizás dudas entre dos posibilidades: aceptar un proyecto muy grande que te mantendrá ocupado durante los próximos días, u ocuparte de esos pequeños detalles que te restan eficiencia. A la larga, la segunda opción es quizás la mejor. Pero la decisión es tuya.

