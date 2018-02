Predicción del horóscopo de hoy lunes 12 de febrero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Lunes, 12 febrero 2018, 02:29

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La aventura de hoy te llevará a algunas situaciones comprometidas que pueden verse como buenas o malas, dependiendo de la perspectiva. Lo que tienen en común es el posible amor. Tal vez no sea una relación duradera, ¡pero definitivamente hay pasión! Y a veces, ¡eso es todo lo que se necesita para superar un momento difícil en la vida!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

¡Por fin! Ese es el tema de hoy. Se han tomado decisiones y esa voluble persona ha finalmente decidido tomar seriedad contigo. Qué sensación tan buena. Necesitas algún tipo de estructura cuando se trata de asuntos del corazón, ¡y eso es lo que parece estar dando sus frutos!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Disfruta del sonrojo en tus mejillas cuando esa persona entre a la habitación... ¡es algo inocente! Un enamoramiento nos recuerda que somos seres de amor, y ya sea que se materialice o no, sigue siendo imprescindible para hacernos sentir vivos.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

No más puñaladas por la espalda; los chismes no ayudan. Para que hoy vaya todo bien, debes pasar de imprevisto. Esta posibilidad seguirá ahí mañana. Dedica el día a calmarte y relajarte. De lo contrario, puede que esto no funcione.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Piensa antes de actuar hoy, la gente no siempre aprecia tu honesto enfoque. Especialmente esa persona especial. Tienes capacidad para asustar a esta persona inmediatamente si no tienes cuidado. La sutileza es la clave, tanto ahora, como siempre.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Mejora hoy tu apariencia y deslumbrarás. Eso es exactamente en lo que has estado trabajando, ¿cierto? Las estrellas realzarán tu belleza, ¡y esa persona tan especial no sólo se dará cuenta de lo asombroso que te ves, sino también te sientes!

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hazle un cumplido a alguien que veas triste hoy; es el único que esa persona va a escuchar por mucho tiempo. Y no te preocupes, tu elogio no será malinterpretado como flirteo. Hará que esa persona se sienta mejor, tu karma apreciará tu bondad.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Tómalo con calma hoy, mañana será un día más fácil. En el frente romántico, las cosas estarán tranquilas hoy. Eso es bueno, porque necesitas un tiempo para reflexionar sobre el estado actual de tu corazón. Cuídate hoy.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

¡La palabra clave de hoy es pasión! ¡Disfrútala! Es una de las cosas que tu pareja admira más de ti y aprecia de pasar tiempo contigo. No, esto no es malo, sino todo lo contrario. Recuerda que lo importante es que continúes atrayendo a esa persona con la mejor parte de ti.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Fuera del conflicto y la confusión de este triángulo de amor bizarro, te llegará un nuevo y mejor entendimiento. Sé paciente y amable... dos retos importantes para ti. Prueba un enfoque más creativo para amar a esta semana. De hecho, eso es lo que mejor sabes hacer.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

¡Sonríe! ¡Estás en "cámara indiscreta!" La gente te observará hoy… y sí... ¡eso significa que la persona a la que quieres quiere volver a verte! Por lo tanto, intenta causar una buena impresión porque puede ser un día salvaje lleno de sorpresas románticas. ¡Disfruta!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

No vale la pena fingir que eres alguien o algo que no eres simplemente para ganarte el afecto de esa persona. Si tal termina haciéndote caso, ¿qué vas a hacer?, ¿volverte la otra persona?, ¿por qué molestarse? Dentro de ti sólo quieres estar con alguien que te aprecie por quien eres.

