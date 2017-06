Predicción del horóscopo de hoy jueves 29 de junio: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis Miércoles, 28 junio 2017, 23:12

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 29 de junio. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Con el aspecto en juego de hoy, comienzas un período de un mes de duración que se caracterizará por la búsqueda por el sentido. Tus inclinaciones futurísticas te hacen más propenso/a que cualquier otra persona para cuestionarte sobre los propósitos a largo plazo de los seres humanos en este planeta. Te descubrirás prestando una atención especial a los sucesos actuales. Busca a los amigos que simpaticen contigo en tu búsqueda, y que estén dispuestos a charlar largo y tendido sobre el gran sentido de la vida.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Los cuerpos celestiales se alinean en tal forma que intensifican las interacciones sociales. Podrías conocer a muchas personas durante los próximos días. ¡Hasta podrías enamorarte! Incluso si ya tienes pareja, el aspecto en juego te puede empujar para que haya más atrevimiento en tus coqueteos. ¡Ten sumo cuidado aquí, no quieres ir muy lejos y luego arrepentirte de tus acciones mañana!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

¿Conoces a tus vecinos? Quizás una pregunta extraña, pero podría suceder un cambio en tu vida gracias a ellos. Quizás te den la bienvenida con una propuesta inesperada, o quizás el descubrimiento de un deseo mutuo señalará el comienzo de un proyecto en conjunto. La configuración astral significa que puedes esperar tener a tu disposición todo lo que necesitas para un nuevo comienzo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Un bienvenido cambio de aspecto ayudará a los problemas tanto en lo laboral como en tu vida privada. Hoy, a medida que los cuerpos planetarios ingresan a una nueva configuración, tus palabras y hechos serán más gentiles y cuidadosos. Tu espíritu revolucionario no será menos violento, pero comenzarás a progresar hacia tus metas a través de la negociación más que por el enfrentamiento.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Principalmente, con la actual alineación astral en juego, estarás ingresando a una nueva fase, llena de posibilidades. Al suceder esto, los resultados de cualquier acción que inicies se podrían demorar un mes. Sigue trabajando, y sé paciente. El próximo mes llegará antes de lo pensado. Es importante que recuerdes disfrutar de este viaje.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

¿Es dinero lo que te está llegando? Los cuerpos astrales se están alineando para mejorar tu economía. Las estrellas tienden a derramar luz sobre las fuentes monetarias, haciendo posible que recibas dinero por una colaboración laboral reciente que realizaste con alguien, o quizás por un matrimonio reciente. De cualquier manera, hoy disfruta el brillo glorioso.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Con la configuración astral de hoy, el énfasis se pone en el reconocimiento social y la importancia profesional. Para el mes que tienes por delante, puedes esperar realizar importantes progresos en tu carrera sin importar los desafíos que se te crucen. Estarás cosechando los frutos de todo el tiempo, la atención y concentración que has invertido en tu trabajo.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy podrías tener una postura agresiva mientras avanzas con algo. Quizás harás planes para ver cómo abordar una tarea difícil como ser renovar tu hogar o ponerte en buen estado físico. Tendrás determinación para realizar este proyecto, ¡lo que es bueno! Podrías necesitar esta perseverancia para que te ayude a continuar con el plan. Establece algunas metas claras y planifica inteligentemente. Con la energía celestial que te guía, anímate a seguir tus sueños.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

A través de los siglos, los astrólogos han notado que cuando los planetas se alinean como lo han hecho hoy, los retrasos y problemas logísticos son muy comunes. Es una situación particularmente difícil para ti, ya que tendrás dificultad para manejar las cosas que se cruzarán en tu camino. Al saber esto de manera anticipada, podrás utilizarlo como una oportunidad para aprender a prepararte para los retrasos que alteran tu rutina diaria. Una vez que puedas aceptar lo inevitable, te resultará más fácil cada vez que ocurra.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Las energías planetarias se están alineando en tal forma como para hacer que tus sueños más preciados se hagan realidad. El aspecto en juego promueve el crecimiento y la vitalidad, y nutre todo lo que toca. Tienes esperándote un mes espléndido. Anímate a tener creatividad y emprendimiento tanto en tus metas profesionales como en las personales, ¡y los beneficios perdurarán y perdurarán!

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Los cuerpos astrales están trabajando tiempo extra hoy. Asegúrate de aprovechar esta configuración, ya que ayuda a echar luz a tu comportamiento en tus relaciones. Pareces tener el grave complejo del talón de Aquiles. ¿Por qué será que eres absolutamente encantador/a con las personas, y sin embargo nunca sigues sus consejos o prestas atención a sus opiniones? Realmente hay que tener en cuenta esta pregunta.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy la configuración planetaria significa que todo lo que tenga que ver con tu vida privada estará en el centro de atención. No tiene sentido que trates de concentrarte en tu vida social, simplemente éste no es el momento para esto. Si has estado pensando en mudarte a una nueva casa, o tratando de resolver algunos problemas en tus relaciones, hazlo - pero no te sorprendas si tienes público. ¡Y después hablan de privacidad!

