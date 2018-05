Predicción del horóscopo de hoy jueves 17 de mayo: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 17 mayo 2018, 01:49

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 17 de mayo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La influencia del alineamiento astral de hoy significa que puedes estar pensando en dinero más que de costumbre. Si tus finanzas no se encuentran donde quisieras que estén, considera revisar tu presupuesto, gastos, ingreso y otros factores que puedan contribuir. Hablar con un consultor financiero te puede dar una nueva percepción y mejor direccionamiento para alcanzar tus metas. Investiga qué opciones tienes disponibles a explorar.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Muchas personas nacidas bajo tu Signo Solar prefieren las actividades más tranquilas. Cuando tus amigos están bailando, tu seguramente estás mirando y no participando. A pesar de que a menudo prefieres pensar a hacer, la influencia de la colocación celestial de hoy es de actividad física. Si no haces algo activo, probablemente lo resentirá tu salud. Si hoy sientes el deseo de salir a hacer algo, no lo resistas. ¡Seguramente te vas a divertir!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

A veces puedes sentir que la gente te pasa por encima. Esto no significa que seas una persona tonta, significa que tienes consideración. Sólo que a veces la gente se aprovecha de esto. ¡Pero existen días como el de hoy! Con la energía en juego de hoy, tu habilidad de apegarte a tus decisiones y no permitir que te hagan cambiar de opinión estará resaltada. Las cosas están a tu favor y sentirás fluir una nueva energía.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hoy sentirás fuertes sentimientos. Esto no es nada nuevo para ti, ya que tienes tendencia a sentir las cosas en profundidad. Lo que te puede resultar difícil a veces es encontrar formas de expresarte. A pesar de que eres una persona creativa, no te resulta fácil encontrar la actividad correcta que funcione para ti. Estás en la red creativa de todas maneras, así que ya que estás aquí, ¿por qué no buscas algo nuevo que hacer?

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Los nacidos bajo tu Signo Solar generalmente poseen un fuerte deseo de ser serviciales con los demás. Tú eres así sin ninguna duda. Con la combinación de las influencias planetarias de hoy, encontrarás algún trabajo para hacer que beneficie a otros, como un coro, donar tu tiempo voluntariamente, o ayudar a alguien con un proyecto. Tu recompensa por esto será un sentimiento interno gratificante.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Quizás te sientas de mal humor. Pero el día está lleno de energía, te encontrarás con más concentración en actividades físicas que en temas emocionales. Esto puede ser algo bueno. A menudo un buen entrenamiento físico le da a tu subconsciente la oportunidad de resolver cualquier tipo de problema que haya tenido últimamente. Por su puesto que sacar tu estrés de manera física puede resultar muy beneficioso para tu salud.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

A pesar de que tu concentración se base en tareas intelectuales, a menudo también te agrada mantener tu cuerpo activo. Una buena actividad física puede ser ir al gimnasio y entrenarte, o salir a correr; pero también significa alcanzar productividad con todos esos trabajos pesados que has estado acumulando. Es probable que, bajo la influencia astral del día, hagas las cosas con más rapidez y sientas más satisfacción con lo que hayas logrado al concluir el día.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Bajo la influencia de la configuración astral de hoy, hay buenas posibilidades de que recibas una mano servicial o algún consuelo de tu madre, o de alguien que es como una madre para ti. No dudes en preguntarle por sus pensamientos, ideas, y ayuda. Ella seguramente se sentirá bien de poder hacer esto por ti, y se pondrá contenta de que se lo hayas pedido. Permítete abrirte verdaderamente hoy, y acepta el amor y apoyo que ella te ofrece.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La necesidad de tomarte tiempo para concentrarte en ti será fuerte. Con la energía en juego, sentirás un gran interés en las cosas relacionadas con la salud. Quizás sientas que tu nivel de compromiso con tu estado físico no es como debería ser. Si es así, entonces considera establecerte metas específicas. Ten en concreto la forma en que piensas en ellas, como por ejemplo «Andaré en bicicleta diez kilómetros por día, cuatro días a la semana». De esa manera sabrás cuando hayas cumplido tu meta.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Te encontrarás pensando en tu carrera y nuevas metas para el futuro. El alineamiento planetario de hoy te brindará fuerza y claridad a tus sueños. Esto junto con la imaginación te vendrá muy bien. Los que aman el deporte pueden pasar el tiempo soñando con los juegos Olímpicos. Quienes están involucrados en el poder político pueden encontrarse deseando ser un Presidente o Primer ministro hoy. Conéctate con los más grandes deseos de tu ser interior.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy es un buen día para hacer uso de tu creatividad. La ordenación astral actual puede ayudarte a llenar tu mente con soluciones inusuales. Hoy tal vez inventes una nueva técnica o una estrategia de marketing. O quizás descubras una nueva manera de manejar a alguien del que tienes que encargarte en el trabajo. Hoy mantén apertura a cualquier idea progresiva y atrevida que aparezca en tu camino. Pueden ser mensajes provenientes de una fuente inspiradora.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Bajo la melancólica energía de hoy sentirás nostalgia con respecto a tus sueños y metas de infancia. Pregúntate qué tan cerca estás de la vida que habías imaginado. Si estás a millas de distancia, este es un gran momento para establecer nuevas metas y tratar de recapturar lo que alguna vez deseabas tanto. Claro que podrías descubrir que la vida que tienes ahora es mucho mejor de la que habías imaginado. El darte cuenta de esto podría producirte muchísima satisfacción.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.