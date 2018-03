Mira la Predicción del horóscopo de hoy jueves 22 de marzo: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecemos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 22 marzo 2018, 10:03

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La semana que comienza tiene un tono impredecible pero, al mismo tiempo, encantador. Al haber un especial enfoque en tu sector social, este puede ser un excelente momento para establecer contactos, moverse en nuevos círculos y disfrutar de la vida en general. Sin embargo, con el eclipse solar en este mismo sector el jueves, también existe la oportunidad de un nuevo comienzo. Puede que te inscribas a un club o que conectes con personas que pueden presentarte interesantes nuevas experiencias. El fin de semana cambia el enfoque a tu sector espiritual, lo que te anima a dedicarle algo de tiempo a tu persona.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Puede que esta semana tengas muchas ocupaciones en lo que respecta a tus metas o ambiciones personales. Sin embargo, una señal que te de tu intuición podría actuar como catalizador que te anime a experimentar con nuevas ideas que te lleven al éxito. El eclipse solar del jueves en tu sector profesional podría empujarte hacia un nuevo comienzo. Tal vez sientas que no te has preparado, pero el cosmos podría tener otras ideas. Puede que sientas que te obligan a hacer actividades desafiantes pero a la vez, muy gratificantes. El fin de semana, tu vida social resplandece.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hay un enfoque bastante intenso en un sector sensible de tu carta, lo que puede darte la oportunidad de aclarar problemas que podrían haber obstaculizado tus decisiones. Por otro lado, un alegre enfoque en tu sector de viajes y aventura te anima a seguir el proceso de aprendizaje y exploración de nuevos terrenos. El eclipse solar en este sector el jueves podría ser una señal de que debes comenzar algún estudio o invertir en los servicios de un consejero de vida que te ayude a vivir a tu máximo potencial.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tus relaciones siguen siendo una parte clave de tu vida. De hecho, con el ejemplar Saturno en tu sector de relaciones durante algún tiempo de ahora en adelante, esta es tu oportunidad para poner límites claros y aprender a decir que no a las demandas o los proyectos en los que no quieres involucrarte. El eclipse solar en tu sector de transformación el jueves podría hacer que dejes ir un problema que ha sido parte de tu vida durante mucho tiempo. Esto podría traerte un enorme alivio.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Trata de no prometer algo que no puedas cumplir al comienzo de la semana, porque podrías avergonzarte más adelante si no puedes manejarlo. Lo mejor sería subestimar lo que puedes hacer y guardar las apariencias. Los próximos días podrían traerte inesperados pero encantadores hechos. Y, debido al eclipse solar en tu sector de relaciones, algunos nuevos desarrollos podrían tener un impacto en tu vida amorosa y en otras conexiones. Si descubres que te estás enamorando, lo mejor es no apresurarte. Tómate tu tiempo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tu sector de romance y creatividad podría ser especialmente intenso en este momento y permanecer así durante algún tiempo. Podrías descubrir que estás poniendo mucha energía en las actividades de esta área. Otros aspectos de tu carta te animan a liberar cualquier cosa que dificulte tu vida. Este es el caso, en particular, del eclipse solar del jueves. Deshacerte de lo que ya no te sirve puede darte la energía que necesitas para abordar esos significativos planes.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

La semana que comienza podría traerte sorpresas que parecen ser muy bienvenidas. Inesperadas invitaciones o la oportunidad de disfrutar de la compañía de alguien que no ves muy a menudo pueden traerle una pequeña chispa adicional a tu vida. El eclipse solar del jueves en tu sector creativo y romántico podría encontrarte enamorándote mucho. Si este es el caso, el cosmos te anima a no apresurarte. Tómate tu tiempo y espera a llegar a conocer mejor a la persona.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Un nuevo romance podría surgir. Una vieja amistad de repente podría sentirse atraída hacia ti, llevando la relación en una dirección completamente nueva. Lo contrario también podría suceder. Un viejo amor podría reaparecer y resucitar el lado intelectual de la relación, haciendo surgir una amistad de un viejo amor. Las circunstancias a tu alrededor están cambiando y también lo estás haciendo tú. ¡Estarás feliz de darle la bienvenida a ese cambio!

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Ciertas tendencias a largo plazo se están alineando a tu favor. Estás en un momento crucial en el que puedes aferrarte a algo grande y despegar con ello. Deja que tus sueños se expandan. Decirle a la gente cómo manejar sus vidas no te llevará a ninguna parte. Predica con el ejemplo. Sigue a tu intuición creativa y explora más de las cosas que te hagan realmente feliz.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hay una activación increíble que te insta a tomar fuerza. Puedes tener muchos proyectos de elaboración fermentando y no tienes seguridad de a dónde enfocar tu energía. No sientas que necesitas tomar una decisión ahora. Ve con la corriente, pero no pierdas el control. Es importante mantener el control mientras se desarrollan los acontecimientos en torno a ti. Sé flexible y adaptable.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Noticias sobre la situación de los desfavorecidos del mundo podrían hacer que juegues con la idea de hacer más de lo que haces para marcar la diferencia. Este es un objetivo loable, pero tienes más propensión a ver el lado romántico de ayudar a los necesitados que la dura realidad de la situación. Antes de decidirte tomar acción sobre una nueva ambición hoy, considérala desde todos los ángulos. Puedes cambiar de opinión.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

¿Alguna vez has querido ser una estrella de cine o participar de alguna manera en la industria cinematográfica? Hoy puede ser que consigas tu oportunidad o que por lo menos aprendas algunas de las habilidades técnicas requeridas. Puedes necesitar algún tiempo para aprender acerca de los gráficos por computadora o de los pormenores del trabajo con cámaras. También puedes conocer a algunas personas que trabajan en esta industria.

