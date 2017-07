Predicción del horóscopo de hoy jueves 6 de julio: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis Miércoles, 5 julio 2017, 23:00

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 6 de julio. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La alineación planetaria hoy crea una sensibilidad elevada que podría hacerte experimentar un conflicto con figuras de autoridad. Dado que te resulta tan difícil ignorar los comentarios de los demás, no importa cuan irrelevantes sean, hoy el comentario más sutil te parecerá un insulto. Te irá mejor cuando te des cuenta que a veces hay valor en seguir las reglas de los demás en vez de siempre tratar de hacer las tuyas.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Para la configuración astral, ¡hoy es el día de la independencia! A veces nos sentimos culpables por dejarnos influenciar por los demás. Si te has sentido así últimamente, en el trabajo o en tu casa, puede ser tiempo de tomar esos sentimientos más en serio. Si ya te cansa hacer lo que te dicen los demás, y deseas pensar libre e independientemente, ¡este es el día para hacerlo! Cuando aparece la oportunidad de decir lo que piensas, hazlo.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hay tres palabras importantes para ti hoy: metas, organización y cooperación. La energía celestial en juego te dice que te ocupes de cualquier pequeño problema que podría interferir en tu camino en el futuro. Soluciónalos lo más eficientemente posible. Cuando lo hagas, cosecharás las recompensas de tu ardua labor del mes, ya sea en tu relación con las personas cercanas a ti, o en tu carrera.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Mejor que lo aceptes: es así. Eres lo que eres, con el cuerpo que tienes, el ingreso que ganas y las habilidades y talentos que posees. Por más que desees ser mejor o diferente, no va a ocurrir. Sin embargo, la energía celestial en juego está tratando de decirte que una vez que te aceptes como eres, tu felicidad y satisfacción personal llenará tu mundo de bellos colores.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

¡Hoy te espera un día excelente! Las estrellas se alinean para acentuar tanto tu creatividad como tu productividad. Todos esos proyectos con los que estuviste soñando comenzarán a ver la luz del día. Aprovecha este fructífero período para recoger las recompensas de todo tu arduo trabajo de las últimas semanas. ¡Es tiempo de reconocer que la gente realmente te aprecia por todo tu maravilloso talento!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy, dada la energía celestial en juego, podrías sentir que nada sale como desearías. En realidad las cosas no están mal: es que tus emociones están algo alteradas y necesitas despejarte. La energía del día podría hacerte asustarte de tu propia sombra. Ten cuidado de no aterrorizarte ante cosas que no son tan importantes. En casa, trata de alegrar el ambiente viendo comedias por televisión.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

El aspecto en juego de hoy podría hacerte reevaluar una relación. Podría tratarse de una relación romántica, amigable o familiar. De todas formas, hay alguien en tu vida que ha estado distanciado últimamente pero le gustaría estar más cerca de ti. Quizás hubo un intercambio de palabras fuertes y aún quedan resentimientos o malos entendidos. Es un buen día para reconocer la importancia de esta relación y hacer las paces.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Tiendes a ser idealista y sólo ves la parte buena de la gente, pero con la configuración de hoy, podrías descubrir que tienes que encontrar el lado oscuro de las personas en tu vida. Todos tienen un costado oscuro, menor, que necesitan aprender a manejar. Últimamente personas cercanas te han lastimado. Ten honestidad contigo si sientes deseos de poner fin a esas amistades.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Con el aspecto en juego de hoy, quizás necesites armarte de una cuota adicional de paciencia. Podrías sentir la necesidad de apresurar las cosas, pero será mejor ir más despacio. Podrías estar trabajando en un proyecto que requiera prestar atención a los detalles. Cerciórate de verificar dos veces la ortografía y los cálculos financieros. O si estás trabajando en casa, no te saltes ningún paso. Al reparar artefactos domésticos, asegúrate de hacer todas las conexiones correctas.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Quizás sientas que tu grupo usual de amigos te esté quitando tu energía en vez de recargártela, como deben hacer los amigos verdaderos. De la misma manera, puede que sientas insatisfacción con tu carrera. La alineación planetaria hoy sugiere que hagas una evaluación general de tu situación para tratar de lograr una calidad de vida y una integridad en tus relaciones que satisfagan tus expectativas.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

En vez de toparte la cabeza contra la pared intentando que las otras personas cambien, porqué no te tomas tu tiempo hoy para ocuparte de tus propios asuntos, los que te impiden progresar en la vida. A pesar de que deseas romper el satus quo y ver que el mundo que te rodea progresa socialmente, hay una atmósfera conformista en el aire hoy, debido a la energía astral en juego, haciendo parecer que los que te rodean no progresan, sino que regresan. Pero ése es su problema, no el tuyo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

El ambiente está algo intenso hoy para alguien como tú. Sin embargo, esta intensidad viene acompañada de una grandiosa oportunidad. La alineación celestial trae la oportunidad de solucionar de una vez por todas viejos problemas que tienes con hermanos o amigos íntimos. Aprovecha esta oportunidad; no se volverá a presentar por mucho tiempo.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.