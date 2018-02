Predicción del horóscopo de hoy jueves 1 de febrero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 1 febrero 2018, 02:13

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 1 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Los últimos días han sido un poco difíciles, por lo que podría sorprenderte el brillo del día por delante. Aunque puede que no estés tratando de hacerte valer más de lo usual, recibirás elogios y felicitaciones de distinta gente. Desconcertante, ¿no? Disfruta de los placeres que vienen sin someterlos a demasiado escrutinio.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Podrás disfrutar de la dulzura y relajación que te ofrece el día de hoy. Tendrás más ganas de hablar de lo habitual. Este interludio te dará la oportunidad de refrescarte al pasar algún tiempo de calidad con la familia. Tienes una gran intuición. Escúchala, ya que te aconseja prudencia.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy quieres que las cosas se hagan solamente a tu manera. Tu estado de ánimo es muy terco y otras personas piensan que sería una tontería pensar que podrían hacerte cambiar de opinión acerca de cualquier cosa. Tú eres la única persona autorizada para hacer eso. La verdad es que puedes cambiar de opinión varias veces hoy, y eso está bien. Eso sí, no esperes que nadie esté al tanto de lo que pienses.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Puedes toparte con dificultades hoy temprano. Las cosas deberían aliviarse un poco por la noche. Recuerda que cuanto más golpes des a la pared, más te dolerá el cuerpo y más energía gastarás. Te sorprenderás cómo de fáciles son las cosas cuando das un paso atrás. Vas a ver que se puede dar la vuelta al muro sin pagar por ello.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Puedes sentirte como un caballo de carreras en la puerta de salida. Te has estancado en un lugar pequeño, esperando ansiosamente a que suene la campana. Puedes sentirte impotente ya que no tienes control sobre cuándo se abrirá la puerta. Sé paciente. No pierdas toda tu energía por la inquietud. La puerta se abrirá muy pronto y estarás en marcha.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tu estado de ánimo sufrirá altibajos a lo largo del día. Te estás recuperando de los últimos dos días, y sientes más unión con la gente cercana. Sientes un cariño especial de alguien que hace que tu corazón se sienta feliz y tu mente esté tranquila. Hacia el final del día, puedes sentir que las personas no son tan sinceras como lo parecían al principio. Mantente en guardia.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Ten cuidado al abrir la boca en situaciones en las que no es apropiado. Cuando la conversación decae, sientes que es tu deber abrir la boca. De este modo, puedes iniciar la conversación sobre un tema inapropiado. Puedes querer decir algo sólo para atraer la atención hacia ti. La mejor opción es permitir que se establezca el silencio.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Organízate en la mañana porque tu mente estará más dispersa posteriormente. Si comienzas con un plan sólido de cómo hacerle frente a las tareas del día, es más probable lograrlo todo. Si no mantienes la concentración y el esfuerzo, otras personas se aprovecharán de tu generosa naturaleza. Podrías terminar haciendo más favores que trabajo.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Parece como si estuvieras abriendo camino de nuevo. Ahora que estás planeando para el futuro, puedes inscribirte en un programa educativo o hacer un viaje. No te dejes impresionar tanto por las buenas perspectivas de hoy que te olvides del asunto que te ocupa. Acepta este día como lo que es: un breve respiro en medio del caos. Mañana volverás a tu trabajo habiendo descansado.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tienes por delante un día brillante. Qué alivio, después de la tensión de los últimos días. Este sería un buen momento para confiar en un amigo cercano. Esto ayudará a aliviar parte de la presión que has estado sintiendo por dentro. Ten cuidado de no relajarte por completo. Si lo haces, ¡puede que no seas capaz de salir de la cama!

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Es un alivio cuando se desaparecen las hostilidades, ¿no? Ha parecido como que la gente, en repetidas ocasiones, te cerraba las puertas en la cara. Pero hoy una visita o encuentro desbloqueará algunos misterios para ti. ¿Se resolverán finalmente tus problemas? Si te comprometes a desenterrar tu originalidad, obtendrás la recompensa.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy hay algo que florece dentro de ti. Las fuertes presiones de los últimos días ha disminuido y eres capaz de tomarte las cosas con más tranquilidad. Sería una buena idea prestar más atención a tu cuerpo. Trata de programar ejercicios más aeróbico y reducir las grasas y los azúcares. Inicia algunos hábitos saludables.

