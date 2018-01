Predicción del horóscopo de hoy jueves 25 de enero: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 25 enero 2018, 03:18

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 25 de enero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Existirá mucho enojo dentro de ti y no sabrás exactamente por qué. Los pensamientos y sentimientos de tu inconsciente brotarán dentro de ti y tendrán un efecto profundo en tus emociones conscientes. Asegúrate de mantenerte fuerte y no liberar tu enojo sobre quien no corresponde. Enfrenta tus propias cuestiones antes de que ellas mismas se expresen como energía negativa hacia los demás. La energía celestial de hoy despertará los carbones al rojo vivo dentro de ti.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Descubrirás que los demás juegan un papel clave en los hechos del día. No te sorprendas, sin embargo, si existe una tensión extra que actúa como límite entre tú y las personas con las que te comunicas. Los sentimientos hieren fácilmente, y las personas se incentivan fácilmente hacia las acciones hostiles. La alineación astral de hoy cargará la atmósfera de tensión eléctrica.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Bien, hoy no será el día más brillante del mes para ti. Con la energía astral en juego, tienes la impresión de que la vida es eternamente repetitiva. ¿Pero recuerdas hace poco? Sentías emoción por una sucesión de desafíos que te dejaban sin aliento y alegría. Tu persona está destinada a la realización personal, así que no dejes que este adormecimiento te convenza de lo contrario.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hoy, la alineación astral te proporciona más control del que tienes normalmente. Dado que tienes la tendencia a dejarte llevar por tus pasiones, has tenido que aprender a controlarte. No quieres tener problemas con la ley, el banco u otras figuras de autoridad. Cualquier acción que realices hoy requerirá sobriedad y concentración. Pero ése es un desafío que puedes lograr.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Los últimos días han sido tan difíciles, que no es sorprendente que quieras retirarte por un tiempo. Este tipo de reacción te obligará a rechazar algunas invitaciones. Con la alineación astral causándote más mal humor que de costumbre, no es mala idea mantenerte con perfil bajo por un tiempo. Ya no te dispones a gastar tu tiempo y energía en una relación en la que sólo tu entregas; deseas una verdadera amistad.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Los cuerpos astrales te han estado urgiendo echar raíces desde hace algún tiempo. Todos los aspectos insustanciales e improvisados de tu vida se irán, dejando sólo lo verdadero, fuerte y sólido. Cuando aprendas a amarte a ti y reconocer y afirmar tu individualidad, todas tus necesidades serán satisfechas. La alineación celestial te brinda una oportunidad única para que realices esta importante transformación.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Quizás alguna vez tuviste, o aún tienes, una abuela, abuelo, tía o tío que te maravilló con historias sobre tus antepasados. Las imágenes que sus palabras creaban en tu mente de un antiguo entorno, casas o personajes, aún resuenan en tu mente. Hoy será un buen día para embarcarte en tu propio viaje hacia el pasado. Sin duda existe aún mucho por descubrir.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy te espera un día delicioso, especialmente si tienes un tipo de trabajo mentalmente desafiante. Tu orgullo en tu integridad y prominencia es justificado, y será reforzado por la autoridad y determinación de la alineación celestial actual. De modo que hoy cuando tomes el timón, asegúrate de dirigirte rumbo al éxito.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tienes un impulso dinámico hacia tu carrera en este momento, y posiblemente no te rindas en tu lucha por conseguir el éxito. Tus emociones estarán mezcladas y despertarán más cosas en un día como hoy. Una agresión inesperada entrará en escena sin razón aparente. Haz lo posible por no hacer enojar a nadie a pesar de la configuración planetaria negativa.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy enfoca las cosas de una manera filosófica. Descubrirás que encontrarás las respuestas más fácilmente de lo que pensabas. Intenta no complicar las cosas más de lo necesario. Los demás rápidamente encontrarán las fallas o iniciarán una pelea. No bajes más de nivel. La energía celestial de hoy recalentará la atmósfera y llevará el agua al punto de hervir.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Una energía fuerte y dinámica hacia algo que te movilizará espiritualmente se pondrá en acción con mucha emoción, e inconsciente saldrá de lo profundo de tu ser. Tu ciclo emocional mensual se está acercando a su cierre, por lo que consolidarás las lecciones de las últimas cuatro semanas. El aspecto astrológico de este día sugiere que existe una gran cantidad de tensión involucrada en este proceso.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Emociones sinceras relacionadas con una persona cercana a ti serán retadas por ese instinto guerrero que tienes en tu interior. El volumen ha subido y las personas podrán violentarse al menor insulto. Ten cuidado en cómo utilizas tus palabras. Podrías terminar hiriendo sin intención a alguien. La configuración astral indica que existe mucha emoción en el aire.

